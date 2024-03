Trpišovský po Teplicích: Vlček měl pásku i za odměnu, kaňkou problém Masopusta

Kromě zběsilého finiše remízového anglického šlágru si přímo v Edenu jistě užil i plzeňské vítězství nad Spartou, které ligu dramatizuje. Slavia rázem na vedoucí tým tabulky a obhájce titulu ztrácí jediný bod.

Ale to ještě Trpišovský době, kdy odpovídal na dotazy, netušil.

S demolicí Teplic musíte být spokojený.

Z naší strany jednoznačný zápas, výborný výkon. Celou dobu jsme hráli dominantně, soupeře jsme dostávali pod tlak, dařilo se nám otáčet hru a spoustu akcí jsme ještě nedotáhli. Líbilo se mi však, jak jsme hráli nátlakově, měli jsme dobrou přípravnou kombinaci i pohyb. A musím říct, že k pěknému zápasu přispěly i Teplice. Sice jsme je zatlačili, ale soupeř se nás snažil napadat, dostupovat, nebyl to klasický defenzivní blok.

Čili samá pozitiva?

Jednu kaňku bych přece jen našel. Lukáše Masopusta jsme o přestávce preventivně stáhli kvůli začínajícímu zdravotnímu problému. Uvidíme, co ukážou další dny.

Proti čtvrtečnímu utkání v Miláně jste udělal pět změn. Máte už v hlavě odvetu proti AC Milán?

Čekali jsme do poslední chvíle. Jednoho hráče jsme nenasadili proto, že se nám nezdál jeho pohyb v tréninku. Měli jsme náročný program, který jsme se snažili zohlednit. Ve čtvrtek jsme končili pozdě, kluci pak hůř usínají, vnímali jsme vytížení z posledních týdnů, například u Chytila. Se všemi jsme mluvili, komunikace je důležitá. Zápas s Teplicemi byl samozřejmě jasná priorita, ale zároveň jsme nechtěli riskovat žádná zranění. A třeba si i někoho rozehrát na čtvrtek.

Matěje Juráska, který hlavně v prvním poločase na trávníku dominoval a dal dva góly?

Jsem moc rád, že mu to vyšlo. Byl dlouho mimo, na podzim se zranil v domácím utkání s Plzní, pak se začal vracet a v zimě ho vyřadil další problém. S týmem trénuje teprve týden, zvažovali jsme, jestli ho nasadit už od začátku, ale protože nám vypadl Ivan Schranz, rozhodli jsme se pro něj.

Nezklamal vás.

Určitě ne. Na pravé straně dobře kombinoval s Tomášem Vlčkem, chtěli jsme ho mít na hřišti hlavně kvůli jeho dobré střele zpoza vápna. Přesně tak nám pak pomohl zápas zlomit. Obstřel má fantastický, potěšil mě však i druhou střelou. Trefil ji z místa, odkud moc gólů nedává. V noze má dynamit. I díky němu jsme měli pohodový vstup do druhého poločasu.

V jakém je aktuálně stavu? Když je zdravý, často nemá konkurenci.

Což je přesně to, co potřebuje slyšet ze všeho nejméně. Že nemá konkurenci... Ale vážně: odehrál něco přes hodinu, což je aktuálně maximum. Uvidíme, jak ho využijeme ve čtvrtek proti Milánu, na jeho pozici bude proti němu hrát Theo Hernández, takže bude potřeba i dobrá defenziva. Chtěli jsme si ho proti Teplicím otestovat, zjistit, co zvládne a vydrží.

Tomáš Vlček o kapitánské pásce a jiném postu „Nic nebylo dopředu dané. Když šel Lukáš Masopsut dolů, řekl, že bych měl pásku dostat já. Pro mě to je obrovská čest. Ve Slavii jsem odmalička, snil jsem o tom, že budu hrát za áčko před plným stadionem. A teď jsem ještě mohl být kapitánem? Jsem vděčný, zážitek do konce života. Že jsem hrál netradičně v záloze, jsem vůbec neřešil. Odvedu maximum, ať mě trenér postaví kamkoli.“

Jak ustálit jeho výkony?

U mladších hráčů je to vždycky složitější, ale na druhou stranu si myslím, že vyspěl. Zranění ho v posledních měsících hodně přibrzdila. Celkově ho potřebujeme udržet ve zdravém sebevědomí a správném rozpoložení, pořád u něj vidím rozdíly v zápasech doma a venku. Samozřejmě musí zůstat také zdravý, pak se může dotknout velké kariéry.

Jiný mladý hráč Tomáš Vlček odehrál druhý poločas s kapitánskou páskou, navíc na netradičním postu uprostřed zálohy. Proč?

Vycházelo to z odsloužených roků tady ve Slavii. Na hřišti zrovna nebyli kapitáni, takže bylo přirozené, že pásku dostal právě on. Navíc šlo o jakousi odměnu za poslední výkony. Líbilo se mi také, jak zvládl záskok v nouzi na pozici středního defenzivního záložníka. Zaslouží si pochvalu.