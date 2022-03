Tatínek Chorý slavil proměněnou penaltou: Za Lindu jsem hrozně šťastný

„Původně si pro penaltu šel Beauguel, v sezoně už jich kopal opravdu dost. Jsem hrozně rád, že mi ji přenechal,“ těšilo téměř dvoumetrového forvarda.

Chorý začal utkání na lavičce, na hřiště ale vlétl už se začátkem druhé půle. Už po necelých pěti minutách si rovnal míč na puntík, ze kterého jej s přehledem uklidil do středu branky.

Gólman Rakovan plachtil k tyči zbytečně.

Pro plzeňského útočníka šlo o výjimečnou trefu, ve čtvrtek se mu totiž narodila dcera Linda. Právě jí svůj pátý zásah v probíhajícím ročníku věnoval.

„Je to skvělé. Odehrávají se ve mně strašně hezké emoce a nejde to ani popsat. Jsem strašně šťastný za to, že mám zdravou dceru. A Bogymu patří velké dík,“ líčil. „Mezi útočníky je vždycky rivalita, ale on teď ukázal, že přátelství je přednější než góly.“

Plzeň tak díky trefě novopečeného tatínka zvítězila na jaře už počtvrté z pěti ligových duelů. Pouze v jediném z nich mimochodem Chorý neskóroval.

Na rozdíl od podzimu tak našel střelecký prach, potřebnou fazonu. A to i přes relativně malý herní prostor. Jen považte: na gól potřebuje během jarní části průměrně pouze 67 minut. Jistě, v potaz bereme pouze malý vzorek zápasů, i tak je to ale parádní statistika.

Trefami navíc Chorý pomáhá Viktorii k bodům. „Ve Zlíně to bylo velice těžké. Ukázali jsme charakter tím, že nás první inkasovaná branka nepoložila,“ měl radost.