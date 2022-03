Bílek po otočce ve Zlíně: Nejtěžší zápas jara, soupeř měl zprvu lepší pohyb

Viktoria má devatenáctou výhru sezony, počtrnácté přitom uspěla o gól a před nedělním derby pražských „S“ vede tabulku o tři body před Slavií.

To těší i trenéra Bílka, který ve Zlíně prožil v roce 2018 parádní podzim.

Od 13. minuty jste prohrávali po vlastní brance Kaši. Zlín vás na začátku zaskočil?

Nehráli jsme dobře. Soupeř měl lepší pohyb, byl důraznější, dělala nám problémy jeho jednoduchá hra s dlouhými míči do volných prostorů. Také jsme inkasovali. Posledních patnáct minut prvního poločasu bylo v pořádku, vyrovnali jsme a po přestávce skóre otočili z penalty. Domácí si pak vytvořili tlak, ale uskákali jsme to a nepustili je do šancí.

Zatrnulo vám, když šel Hrubý za stavu 1:0 sám na branku?

Kdybychom prohrávali 0:2, měli bychom to složitější. Díky Staňkovi jsme to přečkali.

Předchozí utkání kvůli zranění nedochytal. Oddechl jste si, že se dal tak rychle dohromady?

Zkraje týdne vypadal lépe. Od úterý trénoval. Věděli jsme, že nastoupí.

Na penaltu šel Chorý. Nečekal jste spíše Beauguela?

Máme určené tři střelce. Buchu, který ji naposledy nedal. Bogy je proměňuje, ale nechal ji Chorému (předevčírem se mu narodila dcera Linda). Kope je také dobře. Věřili jsme, že ji promění.

Na hřiště šel hned po poločase. To byl předem připravený záměr postavit dvě věže, když to nepůjde?

Po půlhodině, která nebyla dobrá, jsme přemýšleli, jak do toho sáhnout. I když jsme vyrovnali, rozhodli jsme střídání udělat. Počítali jsme, že se můžeme dostat pod tlak ze standardek a dlouhých balonů. A potřebovali jsme udržet vepředu více balon, což se povedlo.

Vítězstvím jste vytvořili tlak na Slavii. Budete při derby fandit Spartě?

Tuhle otázku nechám bez odpovědi. Důležité je, že jsme vyhráli a máme na čele náskok tří bodů.