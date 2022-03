Skvělý zákrok? Moc nás nenakopl, když jsme pak inkasovali, štvalo Holce

„Ten zákrok nás asi nenakopl, když jsme pár minut na to dostali gól,“ připomněl vítěznou hlavičku Ondřeje Lingra. S ní už se nic dělat nedalo.

Ale to na první pohled ani s pokusem Sora, který Holec na čáře vytáhl.

Byl to od něj skvělý moment. Reflexivní zákrok, který obráncům dodal jistotu, že je za nimi ještě někdo, na koho se můžou spolehnout.

Zvlášť, když o deset vteřin později parádně vytěsnil Juráskovu ránu na tyč.

„Jsem tu od toho, abych mužstvu pomohl. V téhle situaci jsem pomohl, ale na konci už ne,“ vrátil se ještě ke gólu Schranze.

V závodě o volný míč byl později než slávistický útočník, který ho stačil obejít a uklidit míč do prázdné. „To mě mrzí, asi si to budu ještě dlouho vyčítat,“ pokračoval Holec.

Vůbec bylo sparťanskému brankáři těžko do řeči. Titulové naděje se Spartě zase vzdálily - na první Slavii s druhou Plzní už ztrácí deset bodů.

„Umíme počítat, víme, že to není dobré. Ale čeká nás dohrávka ve středu,“ zmínil Holec odložený duel s Jabloncem. „Musíme věřit, že s tím něco provedeme. Matematika je jasná, Slavia a Plzeň nám odskočily.“

A Sparta bude mít na severu Čech možnost manko zmírnit.

„Všichni víme, že to není dobré. Nebudeme se před tím schovávat, já také ne. Musíme se dát do kupy. Musíme spoustu věcí změnit, dát do toho víc a zabojovat, podat lepší výkon než proti Slavii,“ burcuje sedmadvacetiletý brankář.

S Jabloncem se Sparta potkala už minulý týden. V prodloužení semifinále poháru otočila a zvítězila 4:3.