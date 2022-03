Sparta a boj o titul? Ještě do něj promluví, nevzdá to, míní Trpišovský

Do třetice to po předchozích neúspěších v lize (0:1) a nedávno ve čtvrtfinále poháru (0:2) Slavii vyšlo. Znovu vyzrála na odvěkého rivala.

„Proti minulým zápasům to mělo větší spád i kvalitu, i když pořád jsme viděli hodně soubojů. Ale oba týmy se soustředily spíš na to, jak dát gól, jak zodpovědně bránit. Byly tam zajímavé momenty, v jistých okamžicích to bylo nahoru dolů,“ popisoval duel, po němž vedoucí Slavia navýšila náskok na třetí Spartu na deset bodů.

Znamená to, že je ze hry o titul? Bude to už jen mezi vámi a Plzní?

Nezapomínejme, že je ještě nadstavba a budeme hrát mezi sebou. Vítězství nám dalo výhodu, že do nadstavby půjdeme z pozice před Spartou. Ale ve hře je ještě hodně bodů, navíc my jsme jediní ještě v Evropě, Sparta má finále poháru, to se taky může projevit. Má navíc kvalitu, spoustu dobrých hráčů. Myslím, že do toho ještě výrazně promluví. Nevzdá to.

Velkou událostí derby byl návrat Davida Hovorky. Co vedlo k jeho nasazení po víc než roce?

Definitivně jsme se pro něj rozhodli ve středu po modelovém zápase. Podal skvělý výkon. Jsem rád, že to zvládl i kondičně. Pomohl nám jeho naturel, organizace hry, řídil si Juráska celý zápas a hodně mu pomohl. Odlehčilo se i Aihamovi. Vlastně všichni hráli dobře - kosočtverec Ousou, Hovorka, Holeš a Kolář byl pro úspěch zásadní. V defenzivě jsme byli bezchybní.

Řešili jste i to, zda je vhodné Hovorku nasadit po tak dlouhé době právě do derby?

Jednoduché rozhodnutí to nebylo. Kdyby byl Taras Kačaraba v pořádku, asi bychom do stoperské dvojice nesahali. David je jako Ibra Traoré, jsou to hráči, co vyhledávají tyhle zápasy - čím větší tlak a náročnost, tím víc jim to vyhovuje. Minule nám tady se Spartou chybělo vůdcovství, zdravá rvavost, emoce. I tyhle faktory hodně hrály pro Davidovo nasazení.

Překvapivý byl také start Ondřeje Koláře na úkor brankářské jedničky Aleše Mandouse.

Nejzásadnějším bodem pro toto rozhodnutí byla jeho výkonnost. Rozhodlo i složení stoperské dvojice, která má spoustu předností, ale ztratili jsme výšku při standardkách. Koli na ně umí vybíhat. A třetím faktorem byla jeho úspěšnost v derby. Skloubilo se víc věcí.

Jak budete volit gólmana ve čtvrtek proti Linci?

Uvidíme, sedneme si nad tím s trenéry. Tohle řešení bylo na tento konkrétní zápas, pro potřeby týmu. Mandous chytá skvěle, za góly v minulých derby nemohl. Koli to dřív táhl sám, teď máme dva skvělé gólmany. Navíc každého trochu jiného, i to může rozhodovat o nasazení do zápasů. Mandous je navíc v karetním ohrožení pro Evropu.

Jak vás potěšil výkon Davida Juráska?

Rozkoukává se tu abnormálně rychle. Není tu ani měsíc, ale vše zatím zvládá a nešlo o snadné zápasy. Na to, že nikdy nehrál před tolika lidmi a není ryzí levý bek ve čtyřobráncovém systému, byl kromě jedné situace ve druhé půli výborný.

Jaký v něm vidíte potenciál?

Směrem dopředu obrovský. Až vylepší kondici, bude ještě platnější. Jeho nadstavba ve finální fázi je skvělá, každý zápas vyprodukoval finální přihrávku, kopací techniku má výtečnou, zatím jsme spokojení. Směrem dozadu je to střídavě oblačno, ale učí se a derby odehrál skvěle. Vždyť na sebe měl dva reprezentanty.

Závěrem otázka na stav marodů. Jak je na tom třeba Petr Ševčík?

Petr má od duelu s Bohemkou zvláštní zranění. Otok na koleni mu tlačí na nerv. Dokud nesplaskne, nemůže běhat. Je otázkou, jak rychle ho to pustí. Oscar má drobné svalové zranění, Hromada šel na lavičku se sebezapřením. Taras má problém s tříslem, orientačně naskočí spíš po reprezentační přestávce. Masopust má stejné potíže, ale rezonance byla čistá, takže je příslib, že by mohl být k dispozici na LASK. U Kúdely se ve středu objevily zdravotní problémy nesouvisející s předchozím zraněním, takže nebyl úplně připravený.