Neříkám, že je konec, ale naše ztráta už je velká, říká Vrba k šancím na titul

Po dvou výhrách nad rivalem Sparta třetí derby v současném ročníku nezvládla.

V neděli večer před vyprodaným hlediště v Edenu podlehla 0:2, když inkasovala v závěrech obou poločasů.

„Derby rozhoduje první gól, který vždycky zápas ovlivní. Dala ho Slavia, to jsme nechtěli dopustit,“ prohlásil Vrba.

Kdo před gólem udělal chybu? Krejčí starší, že nevystoupil proti centrujícímu Bahovi? Nebo Hancko, který neuhlídal zakončujícího Lingra?

Jestli jste si dobře všimli, tak to začalo už ve středu pole. To mi vadilo. Prohráli jsme souboj, nebyli jsme dostatečně důrazní, kdežto Slavia z toho vycházela a potrestala nás. Je pravda, že už předtím jsme měli štěstí, to nás ještě podržel Holec, Slavia trefila tyč. To bylo varování, ale asi ne dost velké. Pak jsme udělali chybu a dostali gól.

Sami jste soupeřovu bránu příliš neohrozili. Proč?

Ještě za stavu nula nula jsme měli dvě tři brejkové situace, které jsme nedohráli. To taky zápas ovlivní. Když jsme tady před měsícem vyhráli v poháru, tak jsme ty situace využili my a góly dali. Pak za stavu 1:0 střílel Panák. Kdyby to nešlo přímo do gólmana, ale kousek od něj, možná jsme vyrovnali. Pak nás Slavia potrestala podruhé a my už se k ničemu nedostali.

Jak velkou ranou v boji o titul je porážka v derby a desetibodová ztráta na Slavii s Plzní?

Máte pravdu, že ta mezera je už velká, i když máme ještě zápas k dobru. Prostě to tak je. Navíc Slavia i Plzeň jsou tak zkušená mužstva, že si nemyslím, že se nechají chytit. Samozřejmě, může se stát cokoli, ale ta situace není pro nás dobrá. Dohnat tolik bodů je hodně složité.

Rozhodlo v boji o titul právě derby?

Bylo to rozdané tak, že i remíza by pro nás byla málo. Slavia využila domácí prostředí, dala první gól, má hodně kvalitní mužstvo. My jsme si to chtěli s nimi rozdat a prohráli jsme. To je realita. Ale body jsme prohospodařili hlavně v jiných zápasech.

Je teď pro vás hlavní prioritou vítězství v poháru?

To se dostává do hodně velké priority.

Jedním z cílů byl i titul. Jak teď vidíte vaši pozici?

Vy o tom dokážete spekulovat, takže to nechám na vás. A můj názor? Ten vám neřeknu.

Už ve středu vás čeká dohrávka v Jablonci a vám se zranili stopeři Hancko s Panákem. Jak to s nimi vypadá?

U Panáka se obávám, že to bude na dva týdny. U Hancka uvidíme. Snad je to jen nakopnuté a bude brzy fit.