Fořt se stal mistrem se Slavií i s Plzní: Tituly nesrovnávám

Až bude Fořt v neděli sledovat ligový šlágr, jeho pocity budou zřejmě dost smíšené, ať už dopadne jakkoliv. V Plzni prošel prvotním vývojem, na pražský celek ale nedá dopustit. „Jsem jen smutný z toho, že jsem se tenkrát nemohl s fanoušky Slavie rozloučit,“ mrzí šestatřicetiletého bývalého útočníka, který si zahrál za Toulouse, Bielefeld, Drážďany nebo Slovan Bratislava.

Sledoval jste výkon Slavie proti Barceloně? Sahala po bodech...

Zápas se mi moc líbil. Slavia byla aktivní, nezalekla se, občas hrála na riziko, ale vycházelo jí to. Musím říct, že Barcelona byla asi hodně překvapená a udržela výsledek jen tak tak. Slavia měla hodně šancí, bohužel v takových zápasech Ligy mistrů se ale potvrdí kvality velkých týmů. Ze tří příležitostí dva góly... Zato domácí jich měli asi pět nebo šest. Jedna branka je na to málo.

Zatím v Lize mistrů odehrála tři zápasy a ani jednou nebyla vyloženě horší.

Momentálně je ve velké euforii a kondičně její hráči jsou na tom skvěle. Souček, Masopust... Naběhají naprosto extrémní dávky a vydrží to celé utkání i proti takovému soupeři. Klobouk dolů, šlape jim to teď perfektně.

Jak podstatný je fakt, že český tým dokáže válčit s giganty téměř rovnocenně?

Zlepšuje tím koeficient i celkový náhled na český fotbal. Pomohl tomu teď i nároďák výhrou nad Anglií. Z okolního světa se na nás zase najednou dívají lépe, předtím jsme moc pozitivních ohlasů ze zahraničí neměli. Slavia, Plzeň i Sparta se to snaží v pohárech nějak držet, což je dobře. A fotbal v Česku stoupá. Velkou roli ale hrají finance. Dokud má trenér volnou ruku a prostředky k dispozici, tak si může kdykoliv přivést hráče, kterého typologicky potřebuje. Nemusí mít strach, že by jej někdo přeplatil.

Dokážete porovnat sílu současné Slavie s kádrem v sezoně 2008/2009, kdy jste ovládli ligu?

To je těžké. I tenkrát byla ve Slavii euforie, protože se dvakrát vyhrál titul a také se postoupilo do Ligy mistrů. V tomhle směru to bylo na podobné úrovní, tréninkové metody jsou ale dál než tehdy a myslím, že tohle mužstvo je momentálně o trošku silnější, než jsme měli my.

Ve Slavii jste působil dvakrát. Poprvé přes čtyři sezony, poté pouze půl roku, ale s mistrovskou tečkou.

Vzpomínám na to velice rád. Vrátil jsem se na hostování z Toulouse do známého prostředí ke známému trenérovi (Jarolímovi), který mě chtěl. Tomu můžu děkovat za to, že titul mám. Výborná parta, s některými kluky se potkáváme dodnes. Fungovalo to finančně, tréninkově i herně. Proto pro mě bylo pak velkým zklamáním, do jakých problémů Slavia následně spadla. Jsem rád, že už je zase ve špičce české ligy, kam patří.

Je pro vás zmíněný titul hodnotnější než ten s Plzní, při němž jste nastoupil jen do čtyř duelů?

Byl jsem mladý, chtěl jsem ještě něco dokázat, vracel jsem se z Francie... Cenné jsou pro mě ale oba dva, protože druhý přišel na sklonku kariéry, kdy jsem Plzni přišel vypomoct z ČFL v době, kdy už nemohli přivést nikoho z profesionálů, pouze amatéry.

Vůbec jste s tím nepočítal.

Samozřejmě. Každý má svoji hodnotu, neporovnával bych to. Když jsem se vrátil ze třetí ligy, dostal jsem zase chuť hrát, bavit se fotbalem a pracovat. Nabíjelo mě to energií. Ve Slavii to bylo pod větším tlakem, chtěl jsem se ukázat, abych mohl do ciziny do nějaké lepší soutěže. Přišel jsem se prosadit a pokračovat dál. Odlišné situace.

A s ligou jste se loučil právě na Slavii při prohře 0:5...

Jsem moc rád, že v mém posledním ligovém zápase jsem nastoupil za klub, ve kterém jsem vyrůstal, právě proti dalšímu, v němž jsem poznal top fotbal. Moc hezké loučení. Bohužel jsme tehdy prohráli, titul jsme ale měli jasný. Spíš jsem byl smutný z toho, že jsem se nemohl rozloučit s fanoušky Slavie, protože by to vůči těm plzeňským bylo takový blbý. Někde tam za stavu 0:5 děkovat... To je jediné minus.

Budete v neděli věrný svému zaměstnavateli a fandit Plzni?

Vždycky na to koukám nestranně! (směje se) Uvidíme. Věřím, že se hlavně bude hrát dobrý fotbal, i když je to takové klišé. Dneska se na některé ligové zápasy ale vážně nedá skoro dívat. Tohle by však mělo být jiné. Slavia si může udělat velký náskok a určitě bude zajímavé sledovat, jak se zvládne přeorientovat z Barcelony. Plzeň chce zase manko umazat. Je teď taky v laufu, herně se jí daří. Moc se těším.