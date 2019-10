Nějaký bod si zasloužili, chválil slávisty Vrba. Chce je zpomalit

Je tedy Plzeň na základě zmíněné statistiky favoritem? Zřejmě ne, úřadující ligový šampion si v lize počíná ještě suverénněji než Západočeši, před kterými drží šestibodový náskok. V týdnu navíc sahal po bodech proti Barceloně ve skupinové fázi Ligy mistrů.

Viktorii navíc sužují zdravotní problémy. Mimo hru jsou Čermák s Kovaříkem, otazník visí u Kopice, jenž musel o víkendu proti Baníku střídat. „Nějaká zranění máme, ale uvidíme, jak to bude vypadat v neděli. Zatím si ale další informace nechám pro sebe,“ tajil Pavel Vrba.

Slavia ve středu Barcelonu v Edenu hodně potrápila. Co jste na její výkon říkal?

Zápas jsem samozřejmě sledoval a strašně se mi líbil. Byl jsem až překvapený, s jakou kvalitou Slavia utkání odehrála. Byla naprosto rovnocenným soupeřem, v závěru byla dokonce i lepší. Určitě si zasloužila nějaký bod.

Jak náročné je přepínání mezi Ligou mistrů a domácí nejvyšší soutěží? Sami jste si tím prošli mnohokrát...

Slavia má možná trošku výhodu, že nastoupí zrovna proti nám. Kdyby jela někam do Zlína nebo do Opavy, tak by to pro ni bylo třeba trošku složitější. Ví ale, že duel s Plzní je stejně důležitý jako nějaký v Lize mistrů. O to je to zase těžší pro nás, určitě přijede dobře připravená.

Nemůže být mužstvo kouče Trpišovského, který praktikuje fyzicky velmi náročný fotbal, po takovém zápase unavené?

Lidé v médiích říkají, jak je to strašně náročné. Ano, ale ti hráči jsou tak dobře trénovaní, že únava nehraje takovou roli. Je to spíš o psychice, ne o kondici.

Aktuálně ztrácíte šest bodů. Věříte, že v přímé konfrontaci dokážete manko umazat?

Myslím, že utkání bude mít všechno, co by v české lize správně mělo: plný stadion, atmosféru a soupeře, kteří chtějí získat co nejvíc bodů. Slavia má teď náskok a my jej určitě chceme snížit. Protivník je to ale výborný.

Plzeň vs. Slavia 14. kolo Fortuna ligy Neděle, 17 hodin - online reportáž zde Rozhodčí: Franěk - Kříž, Flimmel. Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba (Kopic), Hořava, Hloušek - Krmenčík. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Masopust, Hušbauer, Souček, Stanciu, Ševčík - Olayinka (Tecl).

Nastoupíte však v domácím prostředí, kde se vám proti silným oponentům daří.

Většinou se snažíte doma hrát víc ofenzivně a podpora fanoušků je cítit, ale v tomhle případě jde o výsledek, který přichází i na základě taktické hry a zodpovědnosti, ne hry nahoru dolů.

V minulém kole jste si poměrně pohodově poradili s ostravským Baníkem. Půjdete s podobnou hrou i na Slavii?

Výkon to byl dobrý, ale čeká nás úplně jiný soupeř. Porovnávat Baník se Slavií by byla v tuhle chvíli asi troufalost, přestože bych si přál, aby Ostrava už taky konečně hrála Ligu mistrů. Momentálně však Slavia v Česku dominuje a my bychom ji rádi trochu zpomalili.