Chceme zvýšit náskok, teď facku v Plzni nepotřebujeme, říkají slávisté

„Můžeme si z toho vzít ponaučení, abychom ho nezopakovali,“ pokračoval pro klubovou televizi Tecl, který pamatuje poslední výhru Slavie v Plzni.

Bylo to v květnu 2013, tři kola před koncem ligy si Viktoria trochu zkomplikovala cestu za titulem překvapivou porážkou 0:1, kterou trefil Milan Škoda. Hosté těsný náskok od patnácté minuty udrželi, ačkoliv hráli bez vyloučeného Martina Juhara přes 70 minut v deseti.

Tecl tenkrát ještě kopal za Plzeň, která od té doby doma na Slavii umí: po remíze 1:1 v říjnu téhož roku ji pětkrát za sebou v lize porazila.

Posledně si slávisté věřili, suverénně proplouvali ligou, ale narazili. Svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského se duel vůbec nepovedl.

Viktoria Plzeň - Slavia Praha neděle 17.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Kayamba, Hloušek - Krmenčík. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda.

„Jeli jsme tam s nějakou vizí, ale najednou ten zápas probíhal jinak, než jsme si přestavovali. Ale byla to pro nás taková facka a nakopla nás. Doufám, že teď tu facku nepotřebujeme a že to zvládneme, že vyhrajeme,“ řekl jeho asistent Zdeněk Houštecký.



Ten si – stejně jako všichni slávisté – uvědomuje, že nedělní šlágr bude nesmírně těžký. „Jdeme na největšího soupeře v naší lize,“ podotkl Houštecký, který však neočekává, že by se oba celky něčím zaskočily.

„Známe se výborně, bude to takticky i fyzicky náročný zápas. Pavel Vrba je výborný trenér, výborný taktik, ale my se na ně taky připravíme.“

Věděli jste, že... statistické zajímavosti v posledních 11 vzájemných ligových zápasech vyhrál vždy domácí tým



Slavia jako jediná v lize ještě neprohrála, v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost 19 utkání



Plzeň doma prohrála jediný z posledních 29 ligových zápasů (v 5. kole se Slováckem) (ČTK)



Slavia jde do taháku 14. ligového kola čtyři dny po skvělém představení v Lize mistrů s Barcelonou, které po sympatickém výkonu prohrála 1:2.

„Šli jsme ze hřiště se vztyčenou hlavou,“ pravil Houštecký. „Věřím, že po takovém výkonu dostanou spíš takový impulz a chuť na Plzeň. Že se budou na ten zápas těšit a odevzdají, co v nich je,“ dodal.



Slávisté jsou nicméně jen na startu náročného cyklu zápasů. Tři dny po Plzni jedou na utkání českého poháru do Ostravy, kterou vzápětí v sobotu přivítají doma v lize. A v úterý 5. listopadu hrají v Barceloně.

„Všechno to budou těžké zápasy, každý je pro nás nesmírně důležitý,“ prohlásil Tecl. Jeho spoluhráč Petr Ševčík pak k nejbližšímu duelu dodal: „Chceme za každou cenu vyhrát a náskok zvýšit. Uděláme pro to všechno. Body chceme sbírat furt, nesmíme se dívat na to, jestli je proti nám Plzeň, nebo Příbram.“