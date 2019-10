Trpišovský: Na umělecký dojem se nehraje. Ale když prohrát, tak takhle

Volání tribun kouč vyslyšel a od půlicí čáry se vydal přes celé hřiště. Eden oděný do červenobílých barev v tu chvíli patřil jen jemu. Až dva kroky za Trpišovským kráčeli ostatní členové jeho realizačního týmu a pomalu se všichni blížili k sešikovanému davu.

U zadní čáry kouč poplácal po ramenou kapitána Tomáše Součka, uznale smekl čepici před publikem, pak si ji vrátil štítkem dozadu na hlavu a poklekl do připravené formace.

Děkovačka mohla začít: „Čeeeeervenobílá! Bóóójová síla.“

V tradičním sloganu fanoušci ujistili hráče, že i po prohře drží při nich. Tentokrát o tom nikdo nepochyboval.

„Kluci hráli fantasticky, dotkli se svého maxima,“ řekl uznale Jindřich Trpišovský. „Jsem na jejich výkon pyšný, jenže fotbal se hraje na góly a ne na umělecký dojem. A prohra dnes hodně mrzí.“

Slávisté opět odcházejí z bojiště se vztyčenou hlavou. V Lize mistrů už potřetí. Na Interu Milán ztratili výhru v nastavení, Dortmundu a teď i Barceloně po solidním výkonu podlehli. „Nejvíc mě těší týmový projev a skvělé byly i některé individuální výkony. Ve druhém poločase náš výkon gradoval. Byly momenty, kdy jsme Barcelonu donutili odevzdat balon, protože nebylo komu nahrát,“ řekl potěšeně, ale hned raději dodal: „Byly tam i pasáže, kdy nám vůbec nepůjčili míč.“

Zápas pro Slavii nezačal vůbec dobře. Už od třetí minuty prohrávala a její obrana stěží zachytávala další nájezdy. „Gól byl jako umrtvující injekce,“ řekl Trpišovský.

Tým se nechal zatlačil hlouběji, než bylo v plánu: „Měli jsme velký respekt a byli jsme daleko od hráčů. Soupeř nám utíkal přes krajní obránce, trápil nás především Semedo.“

Pražané potřebovali čas, aby se srovnali s rychlostí, v jaké Barcelonští kombinují. „Už na videu jsme viděli, jak jsou rychlí, ale na hřišti byl rozdíl ještě patrnější. Není to jen o pohybu, ale i o rychlosti v myšlení, o práci s míčem, o zrychlení po zisku míče.“

První vydařená útočná akce však slávisty uklidnila. „Pak už to byl z mého pohledu rovnocenný zápas. Strašně málo to používám, ale mám dobrý pocit. Hodně jsme pro to udělali, aby se lidi bavili. Dostali jsme hráče Barcelony do situací, které pro ně nebyly komfortní.“

Dva poloviční vlastňáky a Bořilova vzpomínka na celý život

Rozhodly smolné góly. První po špatné rozehrávce v hloubi pole, druhá při zmatcích po přímém kopu. „Vlastně jsme si dali dva vlastňáky a prohráli jsme gólem, který padl po neuvěřitelné souhře okolností. Potvrdilo se, že rozhoduje kvalita, a tu nám soupeř ukázal. Jsem rád za vstřelený gól a za šance. Gól visel ve vzduchu, dokázali jsme to udržet do napínavého konce. Když už máme prohrát, tak takhle!“

O tom, že Slavia své dobré výkony nepřetavila v Lize mistrů ve větší bodový zisk, rozhodlo špatné proměňování šancí. „Ve třech zápasech jsme dali jen dva góly. Když sečtu, kolik jsme měli šancí, tak je to trestuhodně málo. Často hráčům opakuji, že tady je přímá úměra: čím více šancí, tím více gólů. Jenže u nás to teď neplatí, obzvlášť v Lize mistrů. To jsou momenty, které rozhodují zápasy, a my jsme už potřetí zklamali.“



Do protikladu s neúspěšnou koncovkou Masopusta a dalších ofenzivních hráčů postavil Trpišovský Jana Bořila: „Bóřa je dnes jediný vítěz. Dal gól, který si bude pamatovat celý život, a všichni mu to budou připomínat. Ostatní si naopak budou vyčítat nevyužité šance.“

Navzdory porážce však trenér dál mluvil především o pozitivních věcech. Vyzdvihl brankáře Koláře, připomněl Hovorkovy úspěchy proti Messimu, chválil Součka. „Pokud by mu výkony v Lize mistrů pomohly k angažmá v opravdu velkém klubu, tak to bude zadostiučinění pro nás pro všechny. I když víme, že je nenahraditelný.“

Po losování základních skupin prý Trpišovský slíbil šéfovi klubu Jaroslavu Tvrdíkovi zisk pěti až sedmi bodů. Po polovině zápasů však má jen jeden. „Myslel jsem, že budeme se všemi soupeři schopni doma dělat body. Pokaždé jsme po nich sahali, ale nevyšlo to a teď už to bude strašně složité.“

Myšlenky na to, že při příznivějším losu mohlo být bodové konto Slavie mnohem tučnější, však odmítá: „V Lize mistrů si soupeře nemůžete vybírat, prohrát se dá i s méně slavnými soupeři. Tu soutěž jsme chtěli hrát právě kvůli těmto zápasům, abychom viděli Piquého skákat do střel, abychom hráli proti Messimu, Suárezevi, De Jongovi a dalším. Je to obrovská zkušenost, vážíme si, že jsme odehráli tři takové zápasy.“