Po Barceloně do Plzně. Slavii čeká šlágr, Spartu malé derby s Bohemians

Slavia vede ligu před Plzní o šest bodů a v neděli může vyrazit do trháku. Jenže ve Štruncových sadech se jí dlouhodobě nedaří. Bodovala tam naposledy v roce 2013: v říjnu tam remizovala 1:1 a předtím v květnu zvítězila těsně 1:0.

„Teď je to pro nás další ze zápasů v tom nesmírně nabitém programu,“ upozorňuje Zdeněk Houštecký, asistent slávistického trenéra. „Očekáváme taktický, fyzicky náročný zápas. Plzeň je nesmírně kvalitní mančaft s výborným trenérem a my musíme podat maximální výkon.“

Ten předvedli slávisté i ve středu proti Barceloně, byť výsledek pro ně byl nepříznivý. Prohráli 1:2. „Ale ze hřiště šli kluci se vztyčenou hlavou, chybělo nám fotbalové štěstí. Odehrát takový zápas proti gigantovi, jednomu z nejlepších týmů světa, ohromně pomůže psychice,“ věří Houštecký.

Viktoria Plzeň - Slavia neděle 17.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Kayamba, Hloušek - Krmenčík. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda.

Slavii čtyři dny po utkání s Barcelonou čeká jeden z nejtěžších duelů v domácí soutěži. Pak se dvakrát utká s Ostravou, v poháru i v lize, a letí do Barcelony, kde pro ni pokračuje Champions League.

„Je to spíš o psychice, ne o kondici,“ odmítá plzeňský trenér Pavel Vrba, že by slávisté mohli být v nedělním utkání unavení. „Hráči jsou tak dobře trénovaní, že únava nehraje takovou roli. Navíc Slavia ví, že je pro ni zápas s Plzní stejně důležitý jako ten s Barcelonou.“

Posledních jedenáct vzájemných soubojů vyhrál vždy domácí tým. V aktuální sezoně Slavia jako poslední ligový tým ještě neprohrála, dohromady v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost už devatenáct utkání.

Plzeň by ovšem ráda navázala na výkon i výsledek minulého zápasu s Ostravou, kterou snadno porazila 3:0.

„Porovnávat Baník se Slavií by byla v tuhle chvíli asi troufalost, přestože bych si přál, aby Ostrava už taky konečně hrála Ligu mistrů. Momentálně však Slavia v Česku dominuje a my bychom ji rádi trochu zpomalili,“ dodal Vrba.



Sparta - Bohemians sobota 17.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Hložek, Frýdek, Kanga, Trávník, Hašek - Kozák. Bohemians: Le Giang - Bartek, Hůlka, Pokorný, Podaný - Havel, Jindřišek, Rada, Vodháněl - Ugwu, Keita.

Z třinácti ligových zápasů jich Sparta vyhrála pouze pět, o jeden víc než Bohemians, její sobotní soupeř.

Klub z Vršovic pod novým trenérem Luďkem Klusáčkem porazil minule Opavu (1:0), zato Sparta v závěrečných minutách ztratila dva body v Teplicích (1:1).

„Ten zápas jsme měli vyhrát, ale bohužel se nám zatím nedaří nastartovat nějakou lepší sérii a z toho jsme naštvaní. Spoustu věcí musíme udělat líp, zamakat,“ uvědomuje si sparťanský asistent Jiří Saňák.

Sparta je v tabulce až na sedmém místě, jedenáctí Bohemians na ni ztrácí tři body.

„S trenérem Klusáčkem jsme měli deset dní k tomu, abychom hráče připravili na Opavu a poznali je,“ připomněl Erich Brabec, asistent trenéra. „Bylo na nich znát, že jsou nervózní. Ačkoliv to herně dobré nebylo, tak budeme chtít navázat na nulu v defenzivě. Nemůžeme ovšem týden slavit jedno vítězství. Derby chceme zvládnout výsledkově i herně.“



Baník Ostrava - Sigma Olomouc sobota 14.30, rozhodčí Dubravský Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Smola. Olomouc: Reichl - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Plšek, González, Falta - Yunis.

Dva tradiční moravští soupeři proti sobě. Ostrava se po prohře 0:3 v Plzni vrací do Vítkovic, kde v sobotu vyzve Olomouc. Čtvrtý Baník doma v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou zvítězil, devátou Sigmu však porazil v jediném z posledních pěti ligových zápasů.

„Věřím, že zůstaneme u naší hry z domácích zápasů, že na rozdíl od venkovních zápasů budeme odvážnější a budeme si více věřit,“ uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.



Olomouc před týdnem nečekaně padla doma s Českými Budějovicemi (1:3).

„Náš výkon ani výsledek v minulém kole nebyly optimální, hodně jsme si toho museli vyříkat. Teď nastala fáze, kdy je potřeba něco změnit a vyjet ze zaběhlých stereotypů,“ řekl Jiří Neček, asistent trenéra Sigmy.



Slovácko - Opava sobota 14.30, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Krejčí, Šimko - Havlík, Sadílek - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Opava: Fendrich - Helebrand (Sus), Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik - Mondek, Zavadil, Šulc, Zapalač - Dedič.

Slovácko v závěru minulé sezony bojovalo ve skupině o záchranu, ale nyní se i po třinácti zápasech drží nahoře. Na šestém místě, bodově na úrovni Ostravy a Jablonce a tři body před Spartou.

„Minule jsme vyhráli v Karviné a dobře si uvědomujeme, že tři body potřebujeme v domácím prostředí potvrdit. Opava je sice poslední, ale je to nepříjemný soupeř. Zápasy s nimi hodně bolí,“ přibližuje slovácký obránce Petr Reinberk.

Opava v sezoně zvládla naplno jen první dvě utkání, od té doby nevyhrála, byť dokázala překvapivě přibrzdit Slavii, s níž doma remizovala 1:1. V tabulce je však šestnáctá a má nejhorší útok: ve třinácti zápasech dala jen sedm gólů.

„Hodně jsme se tomu věnovali. I v týdnu po Bohemce na to byly zaměřeny určité pasáže v tréninku, ale nyní jsem hráče, kterých se to týká, trochu vyklidnil. Věřím, že v zápase najdou správné zakončení,“ uvedl jeden z opavský trenérů Josef Dvorník.

Příbram - Fastav Zlín sobota 14.30, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Kingue, Cmiljanovič - Soldát - Polidar, Alvir, Rezek, Zeman - Škoda. Zlín: Rakovan - Matejov, Buchta, Cedidla, Bartošák - Fantiš, Folprecht, Jiráček, Mašek, Džafič - Wágner.

Příbram minule trápila Slavii jen první poločas, po přestávce smršť v Edenu neustála a překvapivé vedení ztratila. Prohrála 1:3. V záchranářském souboji nyní hraje se Zlínem.

Jde o souboj čtrnáctého s patnáctým.

„Všechna následující tři kola jsou pro nás důležitá. Ať už zápas se Zlínem, Libercem nebo Opavou. Do příští reprezentační pauzy musíme získat co nejvíc bodů, abychom se dostali ze spodních pater tabulky,“ nabádá příbramský trenér Roman Nádvorník.



Zlín je bez plného bodového zisku sedm kol, před minulým zápasem ho převzal po odvolaném Josefu Csaplárovi dosavadní asistent Jan Kameník.

„V Příbrami nás čeká velmi důležité utkání, ale za zápas sezony jej nepovažuji. Příbram dokáže být doma silná, což třeba poznal Jablonec. Má několik ofenzivních hráčů, kteří se dokážou prosadit jeden na jednoho, jako třeba Zeman, góly střílí Škoda. Bude to náročný duel,“ řekl.



Mladá Boleslav - Slovan Liberec neděle 14.30, rozhodčí Rejžek Předpokládané sestavy

Mladá Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha - Mešanovič, Komličenko. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Mara, Hybš - Oscar, Breite - Pešek, Baluta, Potočný - Musa.

Mladoboleslavští fotbalisté chtějí potvrdit parádní formu na domácím stadionu, kde vyhráli ve všech sedmi dosavadních zápasech sezony. Minule poprvé v sezoně uspěli i venku: ve Zlíně zvítězili 2:0.

„Liberec je mimořádně nepříjemný protivník, kterému máme co vracet. V květnu jsme s ním prohráli postup do elitní šestice,“ připomněl boleslavský kouč Jozef Weber.

Liberci bude na lavičce scházet Pavel Hoftych, který jako první trenér v lize nasbíral čtyři žluté karty. Během utkání se nemůže pohybovat na hřišti ani v kabině a nesmí týmu udílet žádné pokyny.



„Pojedeme do Boleslavi se snahou navázat na druhý poločas v Jablonci (2:2), který byl podle našeho gusta. Hráli jsme aktivně, nebezpečně pro soupeře. To je náš hlavní cíl,“ řekl Hoftych.

Dynamo České Budějovice - Karviná neděle 14.30, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Sivok, Havel, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Schranz - Ledecký. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Janečka, Hanousek - Ba Loua, Bukata, Lingr - Petráň.

Ligový nováček se dvěma výhrami v řadě odpoutal z posledního místa a v případě dalšího úspěchu se může teoreticky vyšvihnout dokonce do první desítky.

Minule Budějovice vyhrály v Olomouci (3:1), předtím doma přetlačily Bohemians (3:2). Co předvedou proti Karviné?

„Víme, že to nebude jednoduché utkání,“ řekl trenér David Horejš. „Karviná ve venkovních duelech ukazuje, že má velkou kvalitu. Dokázala vyhrát v Příbrami nebo ve Zlíně, ale my máme jediný cíl: potvrdit naše poslední výsledky.“

„Jedeme do Budějovic udělat maximum pro to, abychom zabodovali tam a částečně odčinili ztráty z domácích utkání. Psychika hraje důležitou roli, jsme nervózní, děláme zbytečné chyby. Ale venku už jsme dokázali odehrát dobrá a vítězná utkání a věřím, že jsme schopni to zopakovat,“ sdělil trenér František Straka.