Plzeňský trenér Vrba: Zatím můžu spát dobře. My Slavii potrápíme

Příští pátek začíná liga a vy jste na kempu ve Španělsku nevyhráli ani jeden ze čtyř duelů. Nevadí to?

Samozřejmě bych radši vyhrával, ale příprava nikdy není zaměřená na výsledky. Spát zatím můžu dobře...

Poznáte, jak máte vyladěný tým?

Věřím, že dobře, ale vždycky jste v očekávání. Letos dokonce v napětí, protože příprava byla kratičká. Dřív liga začínala o tři týdny později, teď je to hektika.

V čem přesně?

Dřív byl leden kondiční, hráči viděli balon pomalu až v únoru. Tentokrát jsme většinu cvičení dělali na hřišti, tolik jsme se nemohli věnovat síle. Tak jsem zvědavý, co to s námi udělá.

Už začátek máte našlapaný. V sobotu Mladá Boleslav, pak Evropská liga s Dinamem Záhřeb, šlágr s první Slavií, odveta s Dinamem...

To mi přidělává vrásky. Je to buď, anebo. Čtyři těžké zápasy ve dvou týdnech - v nich se ukáže, jak na tom jsme. Únor může ovlivnit zbytek sezony.

Co je pro vás víc? Česká liga, nebo ta Evropská?

Kdybych se měl rozhodnout, jestli chci být český mistr, nebo postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy, vyberu si mistra. Chtěli bychom znovu hrát Champions League, což je mimořádná soutěž.

Vy i pár plzeňských držáků zažilo Ligu mistrů už třikrát. Limberský, Petržela, Kolář... Pořád mají hlad?

Je mi jedno, kolik jim je let. V Dukle, když hrávali Vízek nebo Štambachr, to taky nikdo neřešil. Fanoušci chodili právě na ně. V Bohemce zase na Bičovského, Panenku, Jakubce. Buď na to máte, nebo ne.

Fotbalisté Plzně na tréninku ve Španělsku, v popředí zprava David Limberský, Milan Petržela a Erik Pačinda.

Ale co jejich motivace?

Každý chce přece vyhrávat! Vízek chtěl, Panenka taky, Limberský chce. Kdyby ne, tak na hřiště ani nechodí. Mě nezajímá věk, ale výkony. Pokud jsou pětatřicátníci lepší než dvacetiletí, mají u mě přednost. Záleží na kvalitě.

Považujete zkušenosti za velkou výhodu?

Říkává se, že všichni startují ze stejné čáry, ale tak to není. Někteří hráči si díky svým předešlým výkonům vysloužili vyšší postavení, ale pořád platí, že nemají předkoupené místo. Noví hráči na ně tlačí, zvyšují konkurenci.

Ale?

Ale nejdřív si musí zvyknout na vysoké ambice, které Plzeň má. Sami by vám řekli, o co je vyšší tlak tady než v jejich bývalých klubech.

O co?

Zákonitě o hodně, naší ambicí je titul.

V zimě se v Plzni objevili dva nováčci: Beauguel a Kayamba. Úmyslně dva útoční hráči?

Ano, protože na podzim jsme v ofenzivní fázi nebyli tak dominantní jako dřív. Měli jsme se prosazovat víc, být produktivnější, atraktivnější.

Devětadvacet gólů za devatenáct kol vážně není optimální bilance.

Fotbal baví fanoušky hlavně tehdy, když padají góly do správné sítě. A my víc gólů potřebujeme. Proto přišli noví hráči.

Zaskočilo vás, jak to na podzim drhlo?

Každý soupeř proti nám hraje jinak než kdysi, opatrněji. Ani venku už nemáme tolik prostoru jako dřív. Nicméně uznávám, že naše produktivita nebyla tak výrazná, jak by měla být.

Proč?

Zranil se nám Krmenčík, nejlepší střelec, útočník číslo jedna. Zadruhé se na nás všichni připravují důkladněji. Zatřetí chyběl větší klid, možná štěstí. Co nám dřív padalo do sítě, teď létalo jinam.

Asi není náhoda, že ani jeden z nováčků není Čech, viďte?

Bohužel mladí Češi odcházejí příliš brzy do zahraničí a nejsou tak trpěliví jako Nedvědové, Poborští, Barošové nebo Šmicerové, kteří před odchodem nejprve odvedli práci pro svůj klub. To byla lepší cesta než teď, kdy šestnáctiletí zmizí do velkého klubu a skoro nikdo z nich se neprosadí. Nejsou respektováni a proti obrovské konkurenci to mají těžké. Měli by se nejdřív ukázat v české lize a teprve pak postoupit dál.

Vaši noví cizinci už se v české lize ukázali. Beauguel válel ve Zlíně, Kayamba v Opavě.

Nechceme se pouštět do dobrodružství, že koupíme deset cizinců a budeme zkoušet, jestli některý z nich vyjde. Hledáme hráče, kteří už v jiných českých klubech uspěli.

Jeden je Francouz, druhý z Konga. Už jste museli volit jinou než česko-slovenskou cestu?

Prostě jsme hledali zajímavé tipy, které nám v ofenzivě pomůžou a zároveň už mají něco za sebou.

A navrch rozumějí česky?

Vycházíme z toho, jak to funguje jinde. Hrajete v Anglii? Naučte se anglicky. Hrajete ve Francii? Naučte se francouzsky. Kayamba tu žije šest let a problém s češtinou nemá, byť je to někdy úsměvné. Snaží se, mluví. Nepotřebujeme, aby uměl dokonale sedm pádů.

Budete tlačit na Beauguela, aby se zlepšil?

I když rozumí dost, bylo by užitečné, kdyby si vzal učitele. Lepší čeština pomůže, aby do kabiny zapadl ještě líp.

Budou oba v základní sestavě?

Oba k tomu mají blízko. Kayamba je rychlý, drzý, dravý, na křídle umí vytvořit výhodu pro mužstvo. Něco jako Venca Pilař, než se zranil. A Bogi? Ten má výbornou levou nohu, hru tělem, zajímavou výšku na hrotového útočníka.

Hned začal kopat penalty i trestné kopy. O čem to svědčí?

Že si věří a má rád góly. Přišel, aby pomohl nahradit zraněného Michala Krmenčíka.

Jean-David Beauguel na tréninku Plzně.

Ten mě docela překvapil, že po operaci kolena odjel na zdravotní testy do Brugg.

I mě to překvapilo. Měl by se nejdřív vyléčit a připravit se na návrat, teprve pak myslet na další.

Vyčítáte mu to?

Ne, proč? Že bych ho odepsal? Michal letěl do Belgie s naším souhlasem, tak nevidím důvod, proč by se jeho situace v Plzni měla měnit. Bude mu šestadvacet a po zahraničí touží. Jen jsem se podivil, v jaké fázi to udělal. Myslím, že zrovna teď by si měl hlavu zatěžovat jen myšlenkami na návrat. Věci, které mají přijít, přijdou. Plzeň mu může pomoct k tomu, aby odešel, ale nejdřív to musí prokázat na hřišti.

Když se spekulovalo, že by mohl zmizet Krmenčík nebo Hrošovský, musel jste si jako trenér dupnout, aby k tomu nedošlo?

Vůbec ne. Pan Šádek, generální manažer klubu, říká: Nemáme důvod prodávat za každou cenu. Výjimkou jsou jen mimořádné nabídky, které v zimě nepřišly.

O koho byl zájem?

Nebudu jmenovat, aby mě šéfové nezdupali (úsměv). Prostě jsme ze žádné nabídky neměli hlavu v pejru, jak se lidově říká.

Ještě se v Plzni objevil jeden útočník, z hostování v Trnavě se vrátil Marek Bakoš.

V určitých zápasech nám může hodně pomoct. Zkušenostmi a zápalem. Marek je týmový hráč, který zná kabinu. Dřív ji dokonce řídil. Má v Plzni postavení, které jen tak nezískáte. Domluvili jsme se na pravidlech: Když na to budeš mít, hraješ.

Marek Bakoš na tréninku Plzně.

Trenér Pavel Horváth ho lákal k juniorce, nabízel mu místo asistenta.

Marek se rozhodl, že ještě zabojuje na hřišti. Ale jinak my počítáme s tím, že časem bude ve Viktorce pokračovat jako trenér.

Než k tomu dojde, budete na jaře nahánět Slavii. Bude to velká fuška, abyste čtyřbodové manko smazali?

Spíš doufám, že bude pro Slavii velká fuška, aby se udržela tam, kde je. Já doufám, že Slavii potrápíme.

Slavia je nabitá, ani stopera Ngadeua neprodala do Fulhamu.

Má za zády silnou čínskou firmu, která si může dovolit platit víc peněz, než máme my. U Plzně záleží, kolik si vyděláme v pohárech. Kdyby se tu tři čtyři roky nehrálo, bylo by to složité.

Na podzim jste ovšem v Lize mistrů vydělali skoro 800 milionů.

Proto Slavii konkurovat můžeme a chceme. Zároveň uznávám, že slávistický podzim byl mimořádný. My jsme uhráli pětačtyřicet bodů, přesto jsme až druzí. Proto musím smeknout. Slavia udělala velký krok dopředu.

Slávistický kouč Trpišovský si nechává všechny tréninky nahrávat a zpětně je studuje, aby se tým propříště zlepšil. Není to až moc?

Nemyslím, že Jindra bude ukazovat hráčům hodinový trénink na videu. Spíš je to pro něj pracovní pomůcka. Vybere sekvence, ve kterých něco nefunguje, a to hráčům vysvětlí.

Takže vás to nezarazilo?

Ne. Když jsem do Plzně přicházel podruhé, chtěl jsem to taky. V nadsázce mi bylo řečeno, že v klubu nikdo nemá horolezecký výcvik, tak se na osvětlení dávat kamery nebudou. (úsměv) Ale přemýšlíme, že kamerový systém zabudujeme na tréninkový areál v Luční ulici.

Asi ne kvůli zlodějům.

Třeba taky. Ale video vám opravdu může pomoct, v tom s Trpišákem souhlasím. Prostě je potřeba být trochu fotbalový maniak a dělat pro úspěch maximum.

Trenér fotbalové Plzně Pavel Vrba gestikuluje při utkání s CSKA Moskva.

Koukám, že rivala ze Slavie respektujete.

To ano, on má předpoklady, aby uspěl i v zahraničí.

Trpišovský je ročník 1976, vy 1963. Znáte se víc?

To zase ne. Potkáváme se při zápasech nebo při trenérských kurzech, ve kterých nás doškolují.

Pardon, trenér mistra ligy se musí doškolovat?

To byste se divil. Je to povinnost, že jednou za tři roky musíte obhájit svou licenci.

Obhájil jste?

Zatím nás nezkoušeli, tak procházím. Od jedenašedesáti let už se proškolovat nemusíte, tak se k té hranici pomalu přibližuju.