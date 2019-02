Plzeň čtyřikrát bez výhry. Do ligy půjdeme s pokorou, tvrdí asistent

Plzeň z posledních čtyř přípravných zápasů ani jednou nevyhrála. Vadí to hodně?

Po zkušenostech, které jako trenér mám, to nijak nezveličuju. Když máte v přípravě jen samá vítězství, sebevědomí vám často roste až moc. Kolikrát je příjemnější a lepší, když do ligy jdete s pokorou.

Ani na podzim jste moc gólů nedávali a zahazovaní šancí vás provází dál. Beauguel tyč, Petržela tyč.

Ano, to nás trápí. Věřili jsme, že se to právě dnes zlomí, ale musíme si asi počkat až na první ligový zápas proti Boleslavi.

V prvním poločase jste se příliš nedostali do hry. Čím to bylo?

Soupeř nás trošku zaskočil. Byl šikovný, kombinačně velmi silný. Ani naši hráči neplnili věci, které jsme po nich chtěli. A taky jsme hráli proti silnému větru. I kvůli tomu jsem se hůř dostávali za jejich obranu. Ve druhém poločase se to zlepšilo a šance už přicházely.

Pozitivní pro vás musí být, jak jste zvládli závěr.

Je příjemné vědět, že se nevzdáváme ani v přáteláku.

Pod oba góly se podepsal veterán Marek Bakoš. Nejdřív vybojoval penaltu, pak připravil akci na pravém křídle. Přitom ze všech útočníků má nejmenší vytížení.

Právě kvůli takovým momentům ho tu máme. I když naskočí jen na deset patnáct minut, vždycky do toho dá srdíčko. Je to bojovník.