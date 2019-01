Originální cizinci. Cesta, jak chce Plzeň oživit svůj projev

Přípravné duely Ligové týmy v zimě

Pondělní utkání proti CSKA Sofie (1:2) leccos naznačilo. Ačkoli závěrečná příprava teprve proběhne, trenér Vrba ukázal, co má v plánu: díky posilám tmavé pleti by rád do hry přidal neokoukané prvky.

Jean-David Beauguel je levonohý stožár, je mu šestadvacet let a přišel ze Zlína. Potřeboval by zlepšit důraz a pohyb při defenzivní práci, aby plně nahradil těžce zraněného kanonýra Krmenčíka.

Joel Ngandu Kayamba je ofenzivní krajní záložník, i jemu je šestadvacet a přišel z Opavy. Umí vtipnou kličku a dokáže se z křídla protančit ke střele.

„V ofenzivě máme mnohem víc možností, než jsme měli na podzim,“ těšilo Pavla Vrbu před odletem na dvoutýdenní soustředění do Španělska.

Ovšem pozor, pod kopečky u města Estepona je to zatím výsledkové tápání. Tři zápasy, dvě remízy, jedna prohra, pouhé dva vstřelené góly, přičemž v pondělí se trefil Beauguel z penalty.

Přestupy Zimní změny v ligových kádrech

Plzeň, znovu stejně jako proti čínskému nováčkovi Wu-chan, zbytečně ztratila vedení. Když trenér Vrba po hodině houfně vystřídal, bulharský tým z brejku rozhodl.

Poslední šance, jak se Plzeň může naladit na ligový start, bude v pátek proti americkému klubu New England Revolution.