Další zúžení bude až po Španělsku, hlásí plzeňský trenér Vrba

O šanci se navíc perou i mladíci z úspěšného dorostu Šulc s Keplem, oba zatím zůstávají v kádru. A stejně jako stoper Piroch odletí s týmem také do Španělska.

„Kádr zůstává stále stejný, plus ho doplní ti hráči, kteří jsou po operacích,“ připomněl po čtvrtečním přípravném utkání s Ústím nad Labem (6:1) plzeňský kouč Pavel Vrba. Počítá tak i s kvartetem rekonvalescentů Krmenčík, Kolář, Kopic a Řezník.

Lze tomu rozumět tak, že k další redukci kádru dojde až po soustředění ve Španělsku?

Přesně tak. Uvidíme, jak na tom budou zdravotně ti marodi, jestli se v závěru soustředění zapojí i do zápasů. Zatím je to tak zhruba padesát na padesát.

Jak jste spokojený s prvními 14 dny přípravy, proběhlo vše podle plánu?

Já bych spíš řekl, že ještě lépe. Bylo to výjimečné období, v tom druhém týdnu jsme mohli trénovat na přírodní trávě. To se až tak často nestává, dokonce jsme i poslední zápas absolvovali na vyhřívaném hřišti. Měli jsme ideální podmínky.

Naposledy se střelecky prosadily všechny posily – Pačinda, Kayamba i Beauguel. Nakolik jste s nimi spokojený?

Já jsem rád, že se jim zatím daří. Ale ono to není jen o těch ofenzivních hráčích. Je to práce celého mužstva. Je pozitivní, že jsme dali tolik branek. Doufám, že to bude pokračovat i s těžšími soupeři, i když asi ne v takové míře.

Posílení sestavy o útočné typy byl předem daný záměr?

Zaměřili jsme se při posilování na ofenzivní hráče. Sami cítíme, kde nás tlačí bota. Chceme být v ofenzivě silnější než na podzim, kdy jsme dávali méně gólů, než bychom chtěli. Jejich příchodem se konkurence zvýšila, máme nyní mnohem víc variant sestavy.

Jako ofenzivní hráč přišel v létě i Ekpai, ale proti Ústí nad Labem nastoupil na pravém kraji obrany. Je to možná varianta i do ostrých zápasů?

My jsme se dozvěděli, že v mládeži hrál pravého beka, takže to pro něj nebylo úplně nové. Nemáme k dispozici Řezníka, který je po operaci, takže jsme tam zkoušeli Petrželu a teď i Ekpaie. Oba to zvládli slušně.

Zdá se, že směrem dovnitř už je kádr uzavřený?

Určitě. Tedy aspoň já o ničem nevím.

Ani příchod Krejčího z Brna, o kterém se mluví, není aktuální?

To se musíte zeptat jinde. O tom já nic nevím.

Naopak kádr opustili dva zkušení borci Řezníček se Zemanem. Co na jejich odchod říkáte?

Oba mají svoji kvalitu, ale v Plzni by asi nebyli vytížení podle svých představ. Kádr je teď hodně nabitý. Měli zájem jít do zahraničních klubů, nechtěli jsme jim bránit. Při jejich věku už by se podobné nabídky nemusely opakovat, proč by si nezkusili ligu v Belgii či Izraeli.