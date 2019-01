Plzeňský obránce Havel: Kabina tu každého přijme výborně

„Nemám problém měnit posty. Je mi jedno, jestli hraju v obraně napravo, nebo nalevo,“ říkal v listopadovém rozhovoru pro MF DNES.

Teď se přece jen zdá být jeho místo spíš v defenzivní čtveřici, odkud podniká ofenzivní výpady. Tak jako ve čtvrteční přípravě s Ústím nad Labem (6:1) , které se hrálo nezvykle na čtyři čtvrtiny. V 99. minutě krásnou přihrávkou vybídl k první brance v plzeňském dresu Joela Kayambu.

„Zatím to jde asi všechno tak, jak má. Odjeli jsme si tady teď náročné dva týdny přípravy, po dvou trénincích každý den. A i zápasy jsme zvládli slušně,“ říkal Havel po třetí výhře v přípravě, v níž se prosadily také nejnovější posily.

„Už jsem to říkal dřív, tady je prostě skvělá parta. Každého tu výborně přijme a je to pak znát i na hřišti. Klukům to určitě hodně pomohlo, stejně jako to pomohlo i mně na začátku v Plzni,“ ocenil jednotu kabiny Viktorie.

Havel doufá, že jim to noví hráči oplatí svými výkony na hřišti. „Jean (Beauguel) je vytáhlý útočník, můžeme si o něj pomoct, k tomu má dobré zakončení… Joel (Kayamba) – to je zase rychlý hráč, umí přejít jeden na jednoho. Erik (Pačinda) už je tu s námi déle a všichni víme, že je to kvalitní fotbalista. Mně osobně se s ním hraje velmi dobře,“ zdůraznil Havel přednosti tří nováčků a svěřil se, že už se těší do Španělska.

„Určitě se těším na teplo a na trávu. Budeme tam spolu čtrnáct dní, ještě to vyladíme a myslím si, že to bude super,“ vyhlížel už pravý bek soustředění u Málagy, kde viktoriány prověří během dvou týdnů hned čtyři zahraniční soupeři.