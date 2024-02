Bez Sparty by to byla nuda. Z derby chceme vytvořit fenomén, říká Tykač

Fotbalovou ligu by hrát nemohl, protože je dle svých slov mimořádně levý. Naopak v byznysu válí. A poté, co odkoupil Slavii včetně stadionu od čínské společnosti CITIC Group, chce uspět v oblasti, kde se snoubí jeho fanouškovská i pracovní vášeň.

Pavel Tykač, český investor a podnikatel, promluvil v novém čísle magazínu Halftime o nemilosrdném světě byznysu, fotbalových emocích i trenérovi Jindřichu Trpišovském.

„Jsem v úžasu, kolik lidí má jasnou představu o tom, jaká by měla být naše stoperská dvojice. Náš zahradník například. Já si nedokážu představit, že bych zvednul telefon a začal trenérovi diktovat sestavu nebo taktiku.“

O čem ještě hovořil?

O popularitě:

„Skoro bych řekl, že jsem za svoji kariéru dělal opravdu větší obchody, než je nákup Slavie. A nikoho to nezajímalo. A teď? Slavia je všude. Budí emoce. Lidé to obrovsky prožívají. Já si to do jisté míry uvědomoval, ale teď jdu po ulici a lidé se na mě upřeně koukají. Někdy i popřejí hodně štěstí. Jen tak. Protože jde o jejich Slavii. Ale nevnímám to jako zadostiučinění. Naopak, Slavia je závazek. Máte odpovědnost k tradici a značce. Lidé mávají, ale já jsem naučený z byznysu, že včerejší úspěchy jsou každému fuk. Musíte být dobrý pořád.“

O oblíbeném slávistovi:

„Jako kluk jsem četl o Bicanovi. Obdivoval ho, ale větší vztah mám k těm, které jsem osobně zažil. Tam je na prvním místě Milan Škoda.“

Nový předseda dozorčí rady Slavie V Edenu proběhla v úterý valná hromada SK Slavia Praha a první zasedání nové dozorčí rady klubu. Předsedou se stal Pavel Tykač. Členy dozorčí rady byli zvoleni Michal Tykač a Jan Bejbl. Z představenstva byli odvoláni Tomáš Syrovátka a Yansong Liu. Novými členy jsou Kateřina Vavrlová a Marek Beitl.

O změnách v klubu:

„Zásadní změny nečekejte. Klub funguje pod vedením Jaroslava Tvrdíka skvěle. On mě k možnosti Slavii koupit přivedl. Známe se dlouho, plně ho respektuji a on je pro mě osobně hlavním partnerem a garantem toho, že se bude Slavia neustále rozvíjet. Do řízení klubu zasahovat nebudu, nechci. Řídí ho Jaroslav. Já si sednu do dozorčí rady.“

O plánech:

„Deset let, pět titulů. To jsem řekl Jaroslavovi i fanouškům. Víc by se mi tedy líbilo šest. Zase ale, jsem realista. Ekonomická síla Sparty byla dlouho úplně jinde a nyní je stejná jako naše. Bude to nejen o schopnostech. Už to nebude tak, že naši hráči, trenéři, manažeři jsou lepší než jejich, ani obráceně. Prostě se jich nezbavíme, což je na druhou stranu skvělé.“

O rivalitě se Spartou:

„Kdyby neexistovala Sparta, byla by to nuda. To odvěké soupeření týmů mě strašně baví, stejně jako když jde o města, třeba Barcelona a Madrid. Jednou bych si přál, aby na derby pražských „S“ jezdili lidé z celého světa, jako na El Clásico. Abychom vytvořili fenomén. Když to váš hlavní soupeř dělá taky dobře, posouvá to ve výsledku oba.“

O derby:

„Chápu pohled lidí, kteří to vnímají silně emočně, skoro až jako válku. Já jim rozumím. Jenže mně už je šedesát, ne pětadvacet, nezblázním se z toho. Budu naštvaný, když to nevyjde? Jasně, ale vím, že nejde vyhrát vždy. Někdy prohrajete. Když vyhrajeme většinu, tak budu spokojený.“

O roli fanouška:

„Kromě Slavie sleduju ještě Barcelonu. Když tam hrála Slavia Ligu mistrů a nedostala gól, byl jsem z toho úplně hotový. Měl jsem slzy v očích. Byl to pro mě neskutečný zážitek. Barcelona je moje srdcovka a naše Slavia tam neprohrála. A ještě jak hrála. To bylo úžasné.“