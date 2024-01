Úkol pro Slavii od nového majitele: Aspoň pět titulů za deset let, pánové!

Když jsme u těch otázek: jak dlouho trvalo, než jste škrtli generálku se Slovanem Bratislava? To je přece zásadní zásah do přípravy.

Zkraje jsme nechtěli věřit, že se Slovan chystá na utkání proti Dynamu Moskva. Ale když jsme zjistili, že Dynamo všechno vysílá živě, nebylo co řešit. Popřeli bychom filozofii Slavie za poslední dva roky.

Čili podpora napadené Ukrajiny.

Přesně tak. Od našich hráčů Maksyma Talovjerova a Tarase Kačaraby jsme poslouchali hrůzy války a strasti jejich rodin a blízkých. V hotelu Slavia jsme ubytovávali uprchlíky, zejména ženy a děti. Ujali jsme se nadaného chlapce Maksyma Kravčuka, sirotka, který ve válce ztratil rodiče. Hrát po tom všem se Slovanem, to bylo neslučitelné s našimi ideály.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský si po vítězství ve finále poháru povídá s šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.

A generálku budete příští neděli hrát proti Zlatým Moravcům.

Zavolali jsme si a vyjasnili si, že to od nich není jen marketingové popíchnutí. Do hodiny jsme se domluvili. Ke Slovensku mám silný vztah, sloužil jsem v armádě s řadou slovenských kolegů a bylo pro mě těžké, když jsem v roce 1992 na misi UNPROFOR zažil dělení na dvě vojenské jednotky. Neměli jsme problém hrát se slovenským týmem. Budeme chtít vybrat co nejvíc peněz a zvažujeme, že je poprvé pojedeme symbolicky předat na Ukrajinu osobně.

Pak už začne jaro. Jaké bude pod novým majitelem? Převod akcií na Pavla Tykače by měl proběhnout v polovině února.

Nový akcionář přebírá úspěšný, silný a sebevědomý klub, který je dvaatřicátý na evropském žebříčku, vyhrál skupinu Evropské ligy před AS Řím, naše ženy získaly double a hrají Ligu mistryň. Za kalendářní rok 2023, a za to jsem hodně rád, jsme v zisku. V tomto trendu chceme pokračovat. Jediné, co nám chybělo, byl mistrovský titul. O ten se chceme poprat teď.

Co další plány?

Nejzásadnější, co nám chybí, je moderní mládežnická akademie. Hrozně se na to těším. V prosinci zastupitelstvo hlavního města Prahy převedlo na městskou část Šeberov 150 tisíc m2 pozemků, na kterých by měla vyrůst. Je to ideální prostor. V sousedství roste základní a střední škola, bude tam plavecký bazén a krytá hala. Novému majiteli předložíme kromě dlouhodobě připravovaného projektu, ve kterém jsme vycházeli ze stávajících finančních možností, i další dvě varianty. Jedna vychází z úrovně mládežnické akademie Legie Varšava. Druhá, které říkáme Exclusive, by znamenala vybudování nejlepšího areálu ve střední a východní Evropě. Obsahovat bude až třináct hřišť, některá z nich krytá. Věříme, že k otevření nového projektu a symbolickému přestřižení pásky by mohlo dojít v průběhu roku 2026.

A dál?

Dobudování infrastruktury v Edenu. Máme nejmodernější stadion v Česku, ale infrastruktura okolo včetně parkovišť nebyla dokončena. Na základě zadání nového majitele prověřujeme také variantu rozšíření stadionu z dvaceti na třicet dva tisíc míst.

Co sportovní ambice miliardáře Tykače?

Rozumí tomu, že fotbal je v první řadě sport a nedají se vyhrát všechny zápasy. Jeho zadání pro klub je vysoké, ale srozumitelné. V desetiletém cyklu si přeje, aby Slavia získala nejméně pět mistrovských titulů. V evropských soutěžích je cílem základní skupina Evropské ligy s ambicí jednou za přiměřený čas se probojovat do Ligy mistrů. Oproti předchozímu akcionáři klade na sportovní výsledky klubu výrazně větší důraz a je klubu připraven k tomu vytvořit podmínky.

Pavel Tykač

Už se nová éra projevuje?

Ano, v aktuálním přestupovém okně jsme například evidovali tři lukrativní nabídky na hráče ze základní sestavy. Dřív bychom jednu a možná i dvě přijali, klub by si zajistil finance a se zbylým kádrem by se zkoušel dosáhnout sportovního maxima. S Pavlem Tykačem, byť mu ještě klub nepatří, jsme se domluvili, že si můžeme dovolit nabídky odmítnout. Trenéři mají tím pádem k dispozici silnější kádr a nemusí se opakovat rychloobrátkový proces typu Davida Juráska, který rok po příchodu přestupoval do Benfiky. Trenéři budou mít hráče k dispozici delší dobu a logicky se tím zvyšuje pravděpodobnost sportovního úspěchu. Vstupem Pavla Tykače jsme odstranili konkurenční výhody, který měl díky silnému majiteli náš největší soupeř z Letné.

Prozradíte, na koho byla nabídka?

Když vám řeknu, že je na někoho nabídka z Premier League, rozjedou se spekulace a hráči to jen zbytečně zamotá hlavu. Všem zájemcům teď s radostí říkáme: Máme nového majitele, chceme titul, nezlobte se, ale nabídku nám neposílejte ani formálně.

Co se naopak nezmění?

Například platové stropy, maximem bude i nadále milion měsíčně včetně odměn a bonusů pro nejlepší hráče. Nechceme zbytečně utrácet stovky milionů na platy a hrát fotbal s mnohasetmilionovými ztrátami. Ve Slavii nastane revoluce v infrastruktuře a evoluce ve sportovní a provozní činnosti.

Bude Slavia bohatší?

Určitě si budeme moct dovolit více investovat do svého rozvoje, do mládeže nebo žen a do péče o fanoušky. Nebudeme však investovat nesmyslně.

Máte příklad?

Peter Olayinka. Zvažovali jsme možnost jeho návratu. Kromě vysokého očekávání jeho současného klubu (CZ Bělehrad) a agenta byla limitou i výše jeho výplaty. Jeho plat ve výši přesahující milion eur čistého jsme nemohli akceptovat. Politika odměňování se měnit nebude, i když si uvědomujeme, že nás to může limitovat v tom, že nepřivedeme všechny hráče ze zahraničí, které bychom si přáli.

Takže roční rozpočet zůstává?

Na rok 2024 jsme předložili vyrovnaný výsledek hospodaření a nepočítáme s tím, že od akcionáře dostaneme jakoukoli finanční podporu. Minimálně letos budeme pracovat stále v módu, že si na sebe klub vydělá. Začínáme s rozpočtem kolem 800 milionů.

Mimochodem, počítal jste taky s variantou, že si nový akcionář vybere svého člověka, který mu bude řídit klub?

Při první debatě mi říkal: Jsem fotbalový fanoušek, jinak fotbalu nerozumím. Nemám na to tým manažerů, který bych do Slavie poslal, a klub bez lidí by byl jen značka s omezenou hodnotou.

To má samozřejmě logiku.

Jeho první otázka zněla, jestli jsem připravený zůstat já, moji lidé a Jindřich Trpišovský se svým týmem. A pokud ano, abychom mu slíbili aspoň pět let. S kolegy jsme závazek v zájmu budoucnosti Slavie přijali. Respektujeme však, že akcionář může při neuspokojivých výsledcích, či z jiných důvodů, kdykoliv vyměnit představenstvo nebo trenéry. Je to jeho právo.

Už ta Tykačova desetiletka začala?

Myslím, že to tak Pavel chápe.

Ale v tabulce jste druzí. Můžete zůstat potřetí za sebou bez titulu.

Jsme si toho dobře vědomi. Tomu odpovídají naše posily. Přišel Jindra Staněk, mimořádná osobnost. Přišly posily na levou stranu, které si trenéři přáli. A nikdo neodešel. Dosud jsme hovořili o tom, že naším cílem je nejhůř druhé místo nebo výhra v poháru a v Evropě postup do základní skupiny. Teď se situace změnila: chceme titul a s ničím jiným spokojeni nebudeme.