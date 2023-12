Hlavně na hřišti nebláznit, velí pardubický Patrák před duelem se Spartou

„I tak ale vděčím Spartě za všechno, co dnes umím,“ vzkázal Patrák. Aktuálně je kmenovým hráčem Pardubic a v neděli v jejich dresu právě proti Spartě nastoupí. Od 15 hodin bude mít v domácí CFIG Areně o motivaci rozhodně postaráno.

„To víte, že to mám v hlavě. Strávil jsem ve Spartě krásných dvanáct let a vždycky to pro mě proti ní bude speciální. Chtěl bych se ukázat,“ potvrdil Patrák.

To budou ostatně chtít celé Pardubice, vždyť dorazí lídr Fortuna ligy a pohárový účastník. V nejvyšší soutěži Sparta letos prohrála jen jednou a příliš se nepředpokládá, že v neděli by se tohle číslo mělo nějak měnit. Nastupovat dopředu jako poražený ale nepřipadá v úvahu.

„Sparta má pod trenérem Priskem ohromnou formu, ale pro nás se nic nemění. Budeme chtít urvat nějaké body,“ toužil Patrák. „Můžeme sice jen překvapit, ale chceme překvapit. Hlavně se nesmíme nijak pobláznit a nesmyslně pobíhat po hřišti. Je potřeba držet se pořád v bloku a sestřelit Spartu třeba nějakým protiútokem,“ dodal Patrák jeden z možných receptů na silného soupeře.

Evropská liga znát nebude

Pardubičtí hráči jej mohli v rámci přípravy na nedělní duel sledovat už ve čtvrtek, kdy Sparta večer nastoupila k domácímu utkání v Evropské lize proti španělskému Betisu Sevilla (1:0), podle Patráka se ale tento zápas „navíc“ v neděli na hře Sparty nijak neprojeví.

„Unavená rozhodně nebude. Sparta má široký kádr a všichni jeho hráči mají obrovskou kvalitu,“ uvědomoval si Patrák.

Nezbývá tedy než se soustředit na sebe. Na Pardubicích leží série tří proher v řadě, která přišla po nadějné výhře 1:0 v Českých Budějovicích. Východočeši tak stále zůstávají pouhé tři body od posledního místa a trápí je především bídná koncovka. S dvanácti góly jsou v tomto ohledu nejhorší v lize.

„To máme na bedrech my, ofenzivní hráči. Nedaří se nám. Musíme to otevřít nějakým hnusným gólem, těžit situace ve vápně daleko lépe. Pak budeme pravidelně bodovat,“ věřil Patrák.

Deka podle něj v kabině není. Do tréninků se tu a tam zapojí i trenér Radoslav Kováč a nálada je vesměs dobrá. Naposledy se hráči usmívali po čtvrtečním příjezdu z umělé trávy v Ohrazenicích, kde tým trénuje kvůli počasí i náročnému programu v CFIG Areně, která v úterý hostí utkání ženské reprezentace proti Slovinsku (od 19 hodin).