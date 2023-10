Pardubický lídr Hlavatý čeká na gól. V hlavě to mám, nechci lhát

„Asi bych lhal, kdybych řekl, že na to nemyslím. Není to jednoduché, protože bych týmu hodně chtěl pomoci, ale snažím se do každého zápasu jít s chladnou a čistou hlavou. Snažím se, aby můj výkon trpěl co nejméně, ale nějaký gól by samozřejmě mě i celý tým výrazně posunul. Nezbývá mi než říct, že věřím, že to přijde,“ přál si Hlavatý po utkání s Olomoucí.

Na tiskovou konferenci dorazil viditelně dobitý. V lize je snad nejfaulovanějším hráčem a odnesl to i proti Sigmě.

„Přišlápli mi nohu, ale nezatěžuje mě to, jsem s tím v pohodě. Jen si myslím, že některé ty zákroky nejen na mě by mohly být více trestané. S Olomoucí tam podle mě bylo něco i na žluté karty,“ uvažoval Hlavatý. Ze zápasu nakonec Pardubice potřetí v řadě vyválčily bod za remízu 1:1. Ještě v první půli je z diskutabilní penalty poslal do vedení Kryštof Daněk, ve druhé půli pak na 2:0 zvýšil Emil Tischler, ale po dalším zásahu videa nebyl gól uznán kvůli ofsajdu.

„Byl to jeden z našich povedených zápasů. Měli jsme dobrou mezihru, agresivitu, dostupování. Podali jsme opravdu solidní výkon, ale zlomili jsme se ve druhé půli, když Olomouc poslala na hrot Víta Beneše a začala sbírat odražené balony,“ mrzelo Hlavatého.

Výsledkem byla standardka Sigmy v 95. minutě a následný vlastní gól pardubického stopera Denise Halinského.

„Pořád dokola se nám stává, že na konci zápasu spadneme do pasivity a nejsme schopni ubránit výsledek. V tomhle je náš tým nezkušený, některé situace bychom měli řešit úplně jinak,“ uvědomoval si Hlavatý.

Ideálně hned v příštím zápase, Pardubice v něm nastoupí 28. října od 15 hodin v Českých Budějovicích proti přímému konkurentovi v tabulce. Jihočeši mají shodný počet deseti bodů.