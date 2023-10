První olomoucká remíza, skvělý Daněk, rozmrzelí trenéři. Předvedli jsme málo, řekl Jílek

Centr zleva z kopačky křídelníka Vodháněla si nešťastně do vlastní branky srazil pardubický Halinský. Sigma byla posledním týmem v první lize, který v aktuálním ročníku čekal na remízu. Po sobotní plichtě 1:1 to už neplatí.

„Bod musíme brát. Když ho dosáhnete v poslední minutě, a ještě takto šťastným způsobem, tak jednoznačně. Ale předvedli jsme strašně málo,“ věděl trenér Olomouce Václav Jílek. Jeho svěřenci do zápasu vstoupili výborně, jenže Chvátala v tutovce vychytal Budinský a selhal i Ventúra. „Stoprocentní šance,“ kývl olomoucký kouč.

Po zranění naskočil do zápasu i šutér Lukáš Juliš, nakonec Sigmu spasil vlastní gól. „Pardubice podle mě doplatily na to, že to chtěly jen dobránit. My jsme posunuli nahoru Beneše a spolu s Julišem to byla velká síla. Nakonec jsme s dávkou štěstí gólu dosáhli,“ uvedl Jílek.

Právě stoper Beneš se v klíčovém momentu nachomýtl v blízkosti Halinského, od něhož se míč odrazil do protipohybu domácího gólmana. „Vody centroval a já jen nabíhal ze zadní tyče. Stahoval jsem nějak obránce. Pak už tam míč propadl a domácí hráč to tečoval Budinskému do protipohybu. Já už se jen modlil, aby to skončilo v bráně, protože to gólman měl na ruce. Možná to působilo, že jsem gól dal já, neboť jsem se tak i radoval, gól to ale byl vlastní,“ popisoval urostlý bek.

Daněk jako Ribéry či Robben

Za Pardubice se po dvaceti minutách hry prosadil olomoucký odchovanec Kryštof Daněk, když bezpečně proměnil pokutový kop po faulu na svou osobu. Olomoucký kapitán Breite jej nešikovně nakopl na hranici vápna a rozhodčí Rouček po zásahu videoasistenta změnil původně nařízený volný přímý kop na desítku.

Kryštof Daněk (vpravo) z Pardubic a Denis Ventúra z Olomouce.

„Bylo to takové ťuknutí, ani nevím, jak velký faul to vlastně byl. Navíc do toho pak vstoupí VAR, že to bylo vevnitř, což bylo z mého pohledu na malou obrazovku velmi diskutabilní. Poločas jsme pak dohrávali v obrovské katastrofě,“ zlobil se Jílek. „Breiťák byl samozřejmě naštvaný. Všichni jsme byli, protože jsme to jako penaltu neviděli,“ přidal se Beneš.

Dvacetiletý Daněk, který je v Pardubicích na hostování ze Sparty, zlobil i dále, když prokličkoval z křídla až na hranici vápna, odkud prověřil gólmana Digaňu.

„Měl několik šancí, šel tam několikrát jeden na jednoho. Dáňa je velmi kvalitní hráč a zápas se mu povedl. Vy si ho můžete hlídat, jak chcete, ale on v té rychlosti udělá kličku a hned pálí, to je strašně těžké,“ pověděl Beneš na adresu bývalého spoluhráče. „Všichni vás k tomu nabádají, abyste si ho drželi na levou nohu. Takhle to je se všemi hráči, jako je Dáňa. Ribéryho nebo Robbena jste taky neubránili a věděli jste, že mají silnou jednu nohu,“ dodal.

Domácí kouč: Sudí i videa hrubě ovlivnil zápas

Klíčový moment utkaní ale paradoxně nebyl jeden či druhý gól, nýbrž situace z šedesáté čtvrté minuty. Daňkovu střelu vyrazil Digaňa pouze před sebe, odkud míč nekompromisně pod břevno uklidil Tischler. Na ukazateli skóre blikl stav 2:0 pro domácí, jenže tentokrát videorozhodčí pomohl Sigmě.

V době střely stál totiž před Digaňou domácí Krobot, což sudí vyhodnotili jako ofsajd, neboť vadil hostujícímu brankáři ve výhledu. „Absolutně nechápu chování videorozhodčího. Je to nesmysl, Emil Tischler vůbec v ofsajdovém postavení nebyl, šlo o regulérní gól a rozhodčí tím hrubě ovlivnil zápas,“ štvalo domácího trenéra Davida Mikulu, jenž na lavičce kvůli trestu nahradil trenéra Radoslava Kováče, bývalého hráče Sigmy.

Rozhodčí Karel Rouček sleduje video během zápasu Pardubice - Olomouc.

„Tam jsme měli štěstí, už bychom se do zápasu těžko vraceli,“ poznamenal jeho olomoucký protějšek Jílek. Sigma se v prvoligové historii setkala s Pardubicemi sedmkrát, prohrála pouze jednou. V tabulce zůstává čtvrtá, ale pátá Boleslav, jež má o dva body méně, má zápas k dobru. Olomoučané v dalším kole vyzvou na domácím hřišti Zlín, který právě od Boleslavi dostal o víkendu devět gólů.