Co zlepšit? Dlouhými nákopy pouštíme soupeře do šancí, ví pardubický Pikul

Kamenem úrazu Východočechů je závěrečná fáze útoku. Za uplynulých šest ligových kol vsítily Pardubice jen jediný gól ze hry! „Musíme se ještě víc tlačit do zakončení. Jinak, myslím, hrajeme dobrý fotbal, minule v Boleslavi (porážka 0:1) jsme nebyli horší,“ uvažuje Pikul.

„Kdybychom skórovali jako první my, soupeř by se vysunul výš a otevřelo by se nám víc prostoru. Šancí by bylo víc. To se nám momentálně nedaří.“

Na trávníku v Mladé Boleslavi za pardubické „áčko“ naskočil poprvé od 1. října, kdy coby střídající odkopal 29 minut v derby s královéhradeckými votroky (1:1). Teď jich bylo 72 a v základu. „Moc jsem se těšil – každý den se na tréninku snažíte, abyste o víkendu v sestavě byl,“ přiznal.

„V úvodu jsme bohužel neproměnili nějaké možnosti. V kabině jsme si sice říkali, že nepřipustíme hloupý gól, že udržíme pozornost. Jenže stačily dvě minuty a inkasovali jsme... Pak už to bylo těžké, i když jsme to chtěli otočit. Moc dalších příležitostí se nám však nenabídlo,“ mrzelo jej.

S Jabloncem, který je čeká v neděli, Východočeši v létě doma hráli nerozhodně 0:0. Pikul si ten mač vybaví snadno, musel v něm už v 26. minutě „dolů“ kvůli vyloučení gólmana Kinského, jehož náhradník Budinský střídal právě jeho.

„Byl to těžký zápas, snad 80 minut jsme hráli o deseti, z nutnosti hlavně do defenzivy. Ale ustáli jsme to. Věřím, že když to teď bude 11 na 11, vyhrajeme. Jablonec je tým, který s námi bojuje o udržení. Snad jsme se poučili ze Zlína (porážka 0:1 ze 4. listopadu), kde jsme spodku tabulky taky mohli odskočit,“ přemítal Pikul.

Klíčové pro odvetu podle něho bude, uhlídat míče za obranu: „V ‚Bolce‘ nás právě tohle stálo body a v tom prvním zápase s Jabloncem Tonda Kinský dostal červenou ve stejné situaci. Tohle je jedna z našich největších bolestí. Dlouhým nákopem pustíme soupeře do tutovky, ten dá gól a už se to sype.“