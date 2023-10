Fanoušci vystřelili šíp a dehonestovali nás. Pardubice řeší problémy s Ultras

První z nich má na starosti trenérský štáb – probrat útočníky a po měsíci konečně vstřelit nějaký ten gól ze hry.

O tu druhou už se musí postarat klubové vedení. Jeho hlavním zájmem by mělo být urovnání sporu s fanoušky, protože už na třetím utkání v řadě nebude obsazený domácí kotel.

„Nastalá situace nás může mrzet, ale všechno je teď na mrtvém bodě,“ popisuje šéf FK Pardubice Vladimír Pitter.

Ten v polovině září rázně utnul podporu skupině fanoušků Ultras Pardubice, kteří podle jeho slov pošpinili práci vedení. Na rozlučce s kapitánem Janem Jeřábkem se rasisticky vyjadřovali vůči novým posilám tmavé pleti.

„Čtrnáct dní v kuse jsme seděli u počítače a v angličtině vedli náročná jednání o příchodu Williama Mukwelleho z Lotyšska a Pabla Ortize z Dánska. Když máte pocit, že je hotovo, tak přijde e-mail s dalšími podmínkami. A pak fanoušci někde na soukromé akci skandují, že nechtějí černé opice? Zatímco oni popíjejí někde v parku, já musel pracovat,“ štvalo Pittera.

„Ultras tím dehonestovali práci moji i celého vedení. Vystřelili šíp, kterým nám vyhlásili válku. A my se do ní nebojíme jít,“ dodal rázně.

Celou kauzu odstartoval právě již několikrát omílaný konec klubového kapitána Jana Jeřábka. Na základě něj fanoušci začali protestovat.

Petr Ševčík ze Slavie (vlevo) a William Eseme Mukwelle z Pardubic.

„Vracet se pořád k ‚Jeřábovi‘ mi přijde laciné. Ultras mají problémy i jinde. Nehledě na to, že jsme se několikrát snažili celou záležitost narovnat. Nabízeli jsme fanouškům schůzi, kde vše vysvětlíme, ale nakonec se stejně nikdo na nic neptal. Přitom měli možnost,“ zlobil se dál Pitter.

Problém se ale netýká jen skupiny Ultras. Pitter není spokojený ani s prací oficiálního fanklubu Pardubická 12, který vznikl nedávno.

„Chtěli jsme pardubickým fanouškům dát štábní kulturu a řád. Pardubická 12 má za úkol sdružovat jednotlivé frakce, nicméně i tam vidíme, že věci nefungují, jak mají. Na druhou stranu fandové na loňskou baráž zorganizovali parádní výjezd do Příbrami. Říkal jsem si, že je všechno na dobré cestě a někam se posouváme, ale najednou přišla nová sezona a začala to být bída. Štve mě, že se všechno zastavilo,“ řekl Pitter.

Předseda představenstva pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter.

Přesto je připraven potíže řešit. „Opětovnému navázání spolupráce s Ultras se rozhodně nebráním, jenže fanoušci už skoro měsíc nemají o nic zájem. Nevím, co by si představovali, nevedeme žádné dialogy. Doteď nikdo s ničím nepřišel. Jediné, co je možná pozitivní, je, že celá situace Ultras možná pomohla k tomu, aby se semkli. V životě jich tady nebylo tolik jako na zápase se Slavií (0:1) a Hradcem,“ porovnával Pitter.

K tomu důležitá poznámka: Skalní svůj tým nepodporovali z tribuny, nýbrž z plácku za stadionem u řeky Labe, kde skutečně v poměrně vysokém počtu fandili celý zápas. To samé se dá očekávat i v sobotu. A pravděpodobně i příště.