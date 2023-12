Před Spartou máme čistý stůl, můžeme se odrazit, říká pardubický stoper Halinský

Ve dvaceti letech skočil do nejvyšší fotbalové soutěže rovnýma nohama. Stoper Denis Halinský hostuje z pražské Slavie v Pardubicích, v klubu, který nemá moc prostoru na to dávat hráčům větší prostor k adaptaci. Halinský tak musí hned od začátku prokazovat kvalitu a měl by patřit k lídrům pardubické defenzivy. Třeba hned neděli v 15 hodin. Do CFIG Areny dorazí AC Sparta Praha.