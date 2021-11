Nasazením Chorého nás Plzeň překvapila, přiznal ostravský trenér Smetana

Je to marné. Už téměř 12 let fotbalisté Baníku Ostrava v první lize neporazili Plzeň. A nedokázali to ani v 15. kole tohoto ročníku. Leč tentokrát mohou být rádi, že vyrovnali na 2:2, neboť doháněli dvoubrankovou ztrátu.