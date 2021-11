Konečně jsem se svými šancemi naložil gólově, raduje se Klíma

„Bylo jasně dané, že se budeme tlačit dopředu, a proto jsme k Lacovi (Almási) přišli se Sorem, který dokáže hru zrychlit,“ řekl Jiří Klíma.



Dlouho jste se nemohli probít do pokutového území. Až vám se do podařilo...

Když Plzeňští dali gól, nikam se nehnali, hráli dobře do defenzivy. Po tom, co jsme přišli se Sorem, možná znejistěli, protože s Lacem jsme na ně najednou tlačili dva vysocí útočníci. Říkali jsme si, že ten nápor Plzeň nemůže celou dobu stíhat. A okna se otevřela. Jsem rád, že jsem se svými šancemi konečně naložil gólově. Navíc proti Plzni a za takového stavu. Že jsem pomohl k bodu.

Na postu plzeňského stopera zaskakoval útočník Chorý. Jaké to bylo, hrát proti němu?

Úplně jsme tu variantu nečekali, ale měli jsme styl hry daný, nic jsme neměnili. Je vysoký, souboje s ním nebyly jednoduché, ale věděli jsme, že pohybem se kolem něj dá dostat, a díky tomu jsme dali góly.

Ostravský hráč Jiří Klíma se raduje ze vstřeleného gólu během zápasu proti Viktorii Plzeň

Když jste vyrovnali, cítili jste, že byste mohli i vyhrát?

Samozřejmě jsme to chtěli otočit, ale možná tam byl trochu i strach - ani jeden tým nechtěl prohrát, takže to bylo opatrnější.



Jste nakonec s bodem spokojeni?

Věřili jsme, že dneska bychom už mohli nad Plzní vyhrát. S tím jsme do toho šli. Takže nemáme z toho bodu takovou radost. To utkání jsme měli zvládnout za tři body, i když jeho průběh ukázal, že i bod brát musíme. Nedá se nic dělat. Musíme jít dál.