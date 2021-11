Některý z vracejících se kluků se v sestavě objeví, prozradil Horváth

Na západě Čech se Bohemians nedaří, vždyť v Plzni naposledy v lize zvítězili v roce 1996, tedy před dlouhými pětadvaceti lety.

Jako by ale v závěru podzimní části docházely Viktorii síly.

Odhodlání je pořád stejné. Víme, že jsme z poháru zaslouženě vypadli s Boleslaví. Zápas na Slavii byl hodně propíraný, tam jsou důvody také jasné. S Olomoucí jsme nedokázali proměnit šance, přestože to nebylo úplně špatné utkání. Bohužel jsme promarnili výhodu početní převahy.

Na stadion jen necelá tisícovka permanentkářů Vzhledem k mimořádným opatřením, která na popud Vlády ČR vstoupila v pátek večer v platnost, musela fotbalová Viktoria Plzeň výrazně omezit počet fanoušků, které vpustí na dnešní utkání s Bohemians. Podle nařízení může být na sportovních akcích přítomna maximálně tisícovka lidí. „Zvažovali jsme několik variant, nakonec jsme se rozhodli volná místa nabídnout permanentkářům, stejně jako tomu bylo při omezeních během minulé sezony,“ sdělil plzeňský mluvčí Václav Hanzlík. Fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky ve volném prodeji, dostanou od klubu své peníze nazpět. Prostředky, které budou utrženy z nevrácených vstupenek, klub využije na vánoční charitativní akci, kterou chystá během adventu. Během zápasu bude uzavřený sektor hostů, přitom z tábora Bohemians se tentokrát očekávala velká návštěva.

Ani naposledy na Baníku jste zvítězit nedokázali, přestože jste i v improvizované sestavě měli utkání dobře rozehrané.

I v Ostravě jsme vedli, dokonce dva nula, jenže prostě jsme nakonec získali jen bod. Všechny zápasy jsme si zhodnotili a doufám, že jsme si všichni uvědomili, kde byly chyby. Zápas s Bohemkou chceme všichni vyhrát, na hráčích je to samozřejmě vidět.

K dispozici už budete mít Luďka Pernicu, Filipa Kašu i Lukáše Kalvacha, kteří vám chyběli kvůli disciplinárním postihům. Bude se vám skládat sestava výrazně lépe?

Je pravda, že zápas v Ostravě byl hodně specifický. Kvůli kartám nám několik hráčů chybělo, další byli zase načatí zdravotně. Ideální to úplně nebylo. Nějak jsme to přečkali a teď už se kluci vracejí, určitě se někdo z nich objeví v sestavě. Věříme tomu, že budeme úspěšní.

Proti Bohemians jste si už během ligového podzimu zahráli, ve 2. kole jste v Praze otočili vývoj utkání a zvítězili 2:1. Dá se ze zmíněného duelu vycházet?

Na Bohemce je v Ďolíčku specifické prostředí, venku je to pak trochu jiné mužstvo. Dovede nicméně měnit rozestavení ze tří obránců na čtyři, dovede hrát na dva útočníky i na tři. Je to zajímavě složený tým. Troufnu si říct, že trošku nevyzpytatelný. My se musíme samozřejmě snažit, aby se jim zápas tady prostě nevyvedl, abychom byli lepší a vyhráli jsme.