Plzeňský kouč: Jsme zklamaní, mohli jsme vytěžit víc, ale bod brát musíme

Chorý měl po předchozím zápase v Olomouci zlomeninu v obličeji a lehký otřes mozku. Od lékařů, dostal v tomto týdnu svolení, že hrát může, byť s ochrannou maskou.

A jelikož měla Plzeň kvůli trestům nouzi o obránce, nastoupil nezvykle na stoperu.



Co rozhodlo o tom, že jste Chorého dal do obrany?

Měli jsme hodně vykartovaných hráčů. Napadlo mě to hned po utkání v Olomouci, jenže jsme nevěděli, jak na tom zdravotně bude. Absolvoval s námi dva tréninky a když dostal svolení od lékaře, že může nastoupit, tak jsme do toho šli. Moc variant jsme neměli.

Přesto, nebyl to risk? Šel do hry po zranění a poprvé v obraně.

Risk to určitě byl, ale hrát mohl a sám chtěl.

Rozhodla pro Chorého i jeho výška?

Hrála v tom roli, protože Baník má vysokého hrotového útočníka Almásiho a pak přišel i ten druhý (Jiří Klíma). Ale věděli jsme, že když se Baníku nebude dařit, nasadí Klímu.

Novým hráčem v obraně byl také záložník Jan Sýkora.

On ví, v jaké jsme situaci, že nemohli kvůli disciplinárním trestům nastoupit Pernica, Kaša, ale i Řezník. Honza tam už odehrál část utkání proti Olomouci. A vedl si dobře. Chápe, že je potřeba pomoci. Je to typ hráče, co tam může naskočit kdykoliv. Je výhoda mít takového kluka v kádru. Jsem rád, že to také zvládl.

Obranu jste měli z poloviny novou. Mělo to vliv na vaši hru?

Nechtěli jsme soupeře pouštět do tlaku tak, jak se nám to stalo ve druhé půli. V té první jsme plnili, co jsme měli. Po přestávce přišel do hry druhý hrotový vysoký útočník Baníku a domácí z toho vytěžili dva góly. Škoda konce zápasu, kdy jsme opět byli aktivní, měli jsme šanci i závary, ale nedotáhli jsme je.

Co pro vás bod z utkání, v němž jste vedli 2:0, znamená?

Vzhledem k tomu, jsme zápas výborně rozehráli, jsme trochu zklamaní. Ale nevyhrála tady ani Sparta (2:2). Když vezmu v úvahu, že jsme měli problémy se složením obrany i středové řady, tak ten bod brát musíme. Ale mohli jsme vytěžit více.

Jaký byl vůbec váš plán na Baník?

Chtěli jsme vytvořit aktivní blok kolem půlky a po zisku balonu chodit rychle nahoru, což se nám dařilo. Jen jsme to chtěli vydržet celý zápas. Třicet minut druhé půle jsme už ale nebyli tak aktivní, nepodrželi jsme balon a byli pod tlakem.