Olomoucká továrna na góly se poprvé zadrhla. Matoušek tři body netrefil

Leč balon trefil špatně a dorážející Kryštof Daněk zrovna tak, když bránu přestřelil. „Kdyby Kuba jen nastavil prsa, tak to dává z metru do prázdné brány,“ povzdechl si trenér sigmáků Václav Jílek.

„Kdybychom do toho šlapali víc, ten balon bychom tam prostě donesli. My jsme to prohospodařili, ale tohle byly velké šance.“ Ofenzivní mašina na góly se dvaceti zářezy se poprvé v sezoně zadrhla. Teplice – Olomouc 0:0.

A Jílek po nezáživném zápase, ve kterém domácí trefili bránu jednou a hosté ani to, kroutil hlavou: „Hráče jsem nepoznával.“

Kučera skončil. Přijde Jarošík

Přitom Teplice mají svých starostí dost. Jsou poslední a po zápase odvolaly z trenérského postu sigmáckou legendu Radima Kučeru, jehož nahradí Jiří Jarošík z druholigového Prostějova.

Jenže Sigma zůstala za očekáváním. Proč? „To není o podcenění, neběhali jsme,“ pronesl kapitán Radim Breite. „Z videa jsme měli dobře načtené, jak napadají, ale nedokázali jsme toho využít. Bylo to o pohybu.“

To Jílka, jenž mančaft znovu nabádal k aktivní hře, tuze štvalo. „Ale pokud by to měl být jeden zápas, dá se to omluvit. Věřím, že příště zahrajeme úplně jinak,“ podotkl. „Máme hodně mladé mužstvo, někdy jsou výkyvy logické.“



Jenže to vypadalo, jako kdyby Sigma po třetí remíze v řadě nenavázala na kurážný výkon s Baníkem, ale spíš na ušmudlaný postup v týdnu v poháru ve druholigové Vlašimi.

„Je to druhý zápas, bylo to i ve Vlašimi,“ uznal Breite. „Většinu prvních půlí jsme zdechlí, musíme na tom zapracovat.“



Vzruch přinesla po čtvrt hodině srážka teplického Mazucha se záložníkem Gonzálezem, oba ji odnesli zraněním na hlavě a krvavými šrámy. Domácí stoper sice ještě pokračoval, po chvíli však kvůli otřesení odstoupil ze hry. Tepličtí byli v úvodu aktivnější, častěji se pokoušeli o střelbu.

Zakončení však chyběl důraz, což bylo dáno i absencí útočníka, na hrotu musel nastoupit záložník Černý. Měl největší šanci prvního poločasu; ve 33. minutě ale jeho střela skončila těsně mimo.

„Do zápasu jsme vůbec nevstoupili dobře, byli jsme pasivní. Neplnili jsme to, co jsme si řekli. Neměli jsme druhé balony, nebyli jsme v prostorech, ve kterých jsme být měli,“ sypal kritiku středopolař Breite.

„Druhou půli se to zlepšilo, ale i tak to bylo málo. V závěru jsme sice mohli rozhodnout, ale remíza je spravedlivá.“ Sám byl rád, že v 59. minutě dostal za tvrdý faul na Vondráčka jen žlutou kartu. „Vondry je snad nejhodnější člověk, kterého znám. Nikomu bych nechtěl ublížit a jemu už vůbec ne,“ dušoval se Breite, teplický odchovanec.



„Vždycky to na mě dejchne, vyrůstal jsem tady. Těch dvacet let nezapomenete. Není to příjemné, přeji Teplicím vyšší místo. Myslím si, že herně to umístění neodpovídá.“ Těžko říct, zda nebyl jen zdvořilý. I ve zbytku lopotného utkání byly týmy nepřesné v kombinaci. Překvapivější to bylo u Sigmy, která před začátkem devátého kola měla společně s mistrovskou Slavií nejlepší ofenzivu soutěže. „Výsledek odpovídá hře. Obě strany měly hodně ztrát, ale co se týče nasazení, nemohu hráčům nic vytknout,“ konstatoval Kučera před vyhazovem.

Tepličtí neporazili Olomouc dvanáct utkání, poslední čtyři souboje skončily remízou.

Nadšený z ní nebyl nikdo. „Zklamání to je určitě,“ kývl Jílek. „Získali jsme bod z venku, což se může zdát jako dobrý počin, ale tím neomluvíme výkon, který nebyl dobrý. Zatím náš nejhorší v sezoně. Přizpůsobili jsme se hře, z obou stran to postrádalo kvalitu. Zbytečně jsme si to komplikovali, byli jsme málo aktivní, málo sebevědomí.“

Dojem mohli změnit střídající mladíci Sigmy, ovšem v koncovce selhali. „Mladí kluci jako Daněk, Matoušek, Zifčák nebo Zmrzlý mají velký potenciál hrát velký fotbal. Jsou pokorní, což je dobře, ale bavíme se furt o tom, že když se budeme plácat někde ve středu tabulky, tak si jich nikdo nevšimne tolik, jako když budeme hrát nahoře,“ mínil Breite. „Věřím, že se prodají a budou hrát velký fotbal. Mě už někdo těžko koupí ve dvaatřiceti letech, ale jim bych to hrozně přál. Jsou to skvělí fotbalisti.“