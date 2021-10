Mašina na góly v útlumu. Po pohádkovém startu prochází Olomouc zkouškou

Nejde totiž ani tak o to, že gólostroj, jenž za prvních šest utkání zatížil konta brankářů devatenáctkrát, se zasekl, ostatně trenér Václav Jílek zdůrazňoval, že výjimečnou produktivitu si ani není možné udržet, jako spíš o to, že sigmákům najednou chybí i šance.

Minule na Bohemce (0:2) i v Teplicích (0:0) si vytvořili maximálně dvě slibné příležitosti.

„V Teplicích měli jednu šanci, na Bohemce taky jednu. To je málo,“ všímá si sigmácká legenda Oldřich Machala. „I předtím proti Baníku to bylo průměrné utkání herní kvalitou - Sigma měla jednu šanci, oni taky jednu. Ale to, že tam bylo devět tisíc lidí a velmi dobré nasazení, tak bych klidně řekl, že to byl bundesligový zápas. Super kulisa. Kdyby tam byly tři tisíce lidí, jak chodí obvykle, vyzní to jinak. Mrzí mě, že nechodí víc lidí pravidelně. Nevím, jestli to chce čas. Chybí mi dva tisíce diváků. Průměr pět tisíc lidí na zápas by tady být měl,“ říká rekordman v počtu startů za Sigmu.

Prostějovský trenér Oldřich Machala

Proti Baníku modří v lize skórovali naposledy a křídelník Martin Hála se dostal se šesti góly na čelo kanonýrů. „Hála hraje skvěle, je gólový. Umí se dobře postavit. Když k tomu máte dobrého hroťáka, musíte být nahoře,“ tvrdí Machala.

Chybí šance i Vaněček. Ale mužstvo je dobré, říká Machala

Poté Sigma sice postoupila v českém poháru po výhře 2:1 ve druholigové Vlašimi, ale Jílek to ohodnotil slovy, že šlo o jeden z nejhorších výkonů jeho týmu v ročníku. To ještě netušil, že tentýž výrok zopakuje příští mač v Teplicích. A že ani po Bohemce nebude moc chválit.

„Šancí bylo předtím daleko víc. Kromě gólů měla Sigma ještě tři další gólové příležitosti. Pokud si vytvoříte pět šancí, gól dáte. Ale to zase přijde, protože mužstvo je vážně dobré,“ nepochybuje Machala.

Jako by na Olomouc dolehly remízy z Mladé Boleslavi a s Baníkem, kdy dohrávala v oslabení a protivníci srovnali v závěru. Nebo spíš ještě více chybí zraněný hroťák David Vaněček. Sice plnil roli prvního střídajícího hráče, ale náramně.

Na hřišti byl pokaždé cítit a především byl produktivní. I jako žolík stihl dva góly a dvě asistence, načež si v Boleslavi přetrhl zkřížený vaz v koleni a minimálně měsíc je ze hry.

Slávistický záložník Tomáš Holeš zastavuje pronikajícího Kryštofa Daňka z Olomouce.

„Když Růsek nedal gól, tak tam strčili Vaněčka. Udržel spoustu balonů. Nehrál vůbec špatně. Ale teď chybí,“ pozoruje Machala. Větší očekávání má od druhé letní posily - Antonína Růska. Exbrněnský útočník se trefil dosud jednou, dvakrát však asistoval. „Čekám od něj víc gólů. Nevím, jestli ještě nepotřebuje čas. Líp se mu hraje pod hrot, ale kvalitu má.“

Rezervy ve výstavbě hry

Jenže teď postrádá i potřebný servis od spoluhráčů. Šikovní záložníci Pablo González (2+1) s Kryštofem Daňkem (2+0) by měli být více cítit ve výstavbě hry, častěji otáčet její těžiště. Diagonální pasy od stoperů mají už soupeři načtené. V tomto býval dokonalý defenzivní štít Lukáš Kalvach, leč kurážné pasy Jílek od jeho nástupců Sedláka či Greššáka čekat nemůže.

Radim Breite nesouhlasí s výrokem rozhodčího během duelu s Pardubicemi.

Španěl González, se sedmi zásahy nejlepší střelec týmu z minulé sezony, vyjednává o nové smlouvě, která mu končí po ročníku. Dohoda je však v nedohlednu. Zřejmě se bude chtít v osmadvaceti posunout a v zimě odejde. To všechno se může na jeho výkonech projevit.

„González hrál loni líp, teď mu to tolik nejde,“ souhlasí Machala.

Megatalent Daněk zase má v osmnácti nárok na kolísavost výkonů. Kreativita však mnohdy chybí.

Když se to spojí s nedostatečným počtem náběhů ofenzivních hráčů, chybí i šance. Navíc kromě debutujícího křídelníka Jakuba Matouška Sigma dlouhodobě postrádá hráče schopné přejít v souboji na jednoho. „To umí jen Maty a výborně. Hodně kvalitní hráč, který se ukázal v Prostějově. Vidíte, že když se hráč vrátí za rok z druhé ligy, máte z něj dobrého ligového hráče,“ přemítá Machala, současný trenér prostějovské šestnáctky.

Kapitán Sparty Bořek Dočkal zakončuje mezi dvěma olomouckými obránci. Vlevo je Roman Hubník, vpravo Radek Látal.

Ve hře Sigmy vidí oproti minulým sezonám posun, z útlumu proto nedělá závěry. „Někdy se to tak sejde. Rozjezd byl výborný, dávali pořád tři čtyři góly, až teď se to trošku zaseklo. Ale to mužstvo je kvalitnější, než bylo,“ opakuje. „Přišli dva útočníci, i když teď se zranil Vaněček. Předchozí trenér Látal takové útočníky neměl. V obraně máme zase Jemelku. Nedivím se, že hrají líp než loni. Kdyby byl ještě Hubník v pořádku, tak je to jedna z nejlepších stoperských dvojic v lize,“ tvrdí někdejší výborný střední obránce

Vrací se Hubník i Vepřek

Defenzivní matadoři Hubník s Vepřekem po zranění už absolvovali utkání za béčko a na nedělní domácí bitvu s poslední Karvinou, jejíž defenzivu v dezolátním stavu má dát do kupy nový trenér Páník, jsou připraveni. Fit je i levý bek Zmrzlý. Kouč Jílek si uvědomuje, že právě v těžších chvílích se ukáže síla mančaftu. Před sebou má první zkoušku. „Karviná vyměnila trenéra, ale kvalita je daleko větší na straně Sigmy. Měla by to zvládnout,“ věří sigmácký srdcař Machala.

Vadí mu jiná věc: že vedení před sezonou nevyhlásilo konkrétní cíl.

Slávistický záložník Tomáš Holeš (vlevo) a Pablo González z Olomouce

„Proč fanouškům neřeknou, že chtějí hrát aspoň do šestého místa? Pak to vypadá, že klub nemá ambice, tohle nechápu. Lidi si řeknou: tak budeme zase desátí a nikomu to nevadí. Veřejnosti to chybí. Musí vědět, že Sigma tady je. Tohle kvalitní mužstvo musí mít ambice, pojďme se pokusit hrát o vrch, i kdyby se to třeba nepovedlo,“ burcuje. „Sportovní ředitel Kubíček mi říkal: Olis, jak osmí? Musíme hrát o poháry!“