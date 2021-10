Sigma neprohrává, ale remízy bere jako ztrátu. Co na Bohemians?

„Chtěli bychom sérii bez prohry protáhnout, ale do každého utkání jdeme vyhrát. Remízové zápasy bereme jako ztrátu,“ řekl klubovému webu asistent trenéra Milan Kerbr. „S Baníkem jsme měli vyhrát, kdyby sudí vyloučil Sora, zápas by se vyvíjel jinak. Ale vzali jsme to a jdeme dál.“

Zatímco v Mladé Boleslavi a s Ostravou ztratili Hanáci body, když závěr dohrávali v oslabení o jednoho hráče, naposledy v Teplicích v ofenzivě propadli, nevystřelili na bránu a brali bezgólovou plichtu.

Bohemians - Olomouc od 16 hodin ONLINE

„Bohemka má silný kádr, zvučná jména. Hrají doma, kde mají skvělou diváckou kulisu. My jdeme potvrdit formu z minulých zápasů s Baníkem či Jabloncem,“ vypíchl Kerbr povedenější vystoupení.

Byl by rád, kdyby Sigmě znovu pomohly signály ze standardních situací, jež má bývalý levý bek na starosti. „Něco máme připravené. Není to jen o mně, někdy dojde s něčím trenérem Jílek, někdy Jirka Saňák. Doplňujeme se. Doufám, že nám zase něco vyjde.“