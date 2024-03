Olomouckým fotbalem hýbe aféra s prodejem majetku. Předseda se chce bránit soudně

Kauzu odstartoval v sobotu publicista Vlastimil Blaťák. Prostřednictvím serveru Hanackenovinky.cz adresoval otevřený dopis předsedovi představenstva Sigmy Olomouc Petru Konečnému.

V něm mimo jiné reaguje na dřívější vyjádření Konečného, který na klubový web Sigmy napsal: „Klub žádný majetek v posledních šesti letech skutečně neprodal, protože už žádný neměl.“

Blaťák ve svém textu doložil smlouvy, které uzavřel Konečný a které sepsala Konečného advokátní kancelář. Kontrakty zahrnovaly prodej bytů na Andrově stadioně, přilehlých pozemků, hřiště s umělou trávou a posilovny v severní tribuně Androva stadionu. To vše podle Blaťáka za třetinovou cenu oproti tehdejší tržní hodnotě.

Blaťák zároveň popsal, jak dal Konečný plnou moc Jaromíru Gajdovi, tehdejšímu funkcionáři Sigmy, v době jeho obvinění z korupce.

„Byl jste to Vy, kdo se před něj v klubu postavil, když byl obviněn z korupce, a byl jste to Vy, kdo ho hájil v trestní věci. A opět jste to byl Vy, kdo mu udělil Plnou moc, aby mohl v klubu sám rozhodovat o majetku do 20 milionů korun za každou transakci,“ uvádí Blaťák v otevřeném dopise. „O Gajdovi statutární město ústy svých představitelů tehdy prohlásilo, že se musí stáhnout ze všech funkcí na základě účasti na aféře Bohemians a Kučera,“ podotýká Blaťák.

„Vyzývám vás tímto ke složení funkcí v klubu, protože to je to jediné, co můžete pro olomouckou Sigmu doopravdy udělat,“ píše Blaťák v závěru.

Konečný jakékoli pochybení odmítá. „Obvinění popsaná v textu pana Blaťáka odmítám. Tvrzení jsou nepravdivá a účelově zkreslená. Vše se navíc mělo udát před sedmi a více lety. Celou ‚aféru‘ považuji za uměle vyvolanou. Pan Blaťák bude mít příležitost dokázat tato obvinění u soudu, jak si přál,“ reagoval Konečný pro MF DNES s tím, že zvažuje i soudní vyřešení kauzy. „V tuto chvíli podnikám příslušné právní kroky.“