Z VOLEJE: Exot, co sní o velké Sigmě. Beneš o kritice, prodeji i vizi

Navzdory sílící kritice fanoušků a médií, jež poukazují na ekonomické kostlivce v hospodaření Sigmy, zejména na údajný prodej majetku pod tržní hodnotou v minulých letech, nebo ne úbytek diváků na Andrově stadionu, Beneš znovu zopakuje to, co po svém nástupu:

„Jo, pořád mám sen o velké Sigmě.“

„Naším cílem by mělo být mít maximum hráčů v reprezentacích a vychovávat hráče pro evropský fotbal. Posun potřebujeme v infrastruktuře.“

„Chtěl bych tady pěkné evropské zápasy, akademii, ze které bude cítit drajv.“

„Do dvou let bude Olomouc modrá.“

Kroutíte hlavou? Však Beneš, nezatížený starými olomouckými kauzami a křivdami, o sobě říká: „Jsem trošku naivní a taky snílek. Vím, není to dobrá vlastnost do fotbalu.“

Slýchává o sobě, že je jen líbivou figurkou dlouholetého funkcionáře Sigmy Jaromíra Gajdy. „Nevyvracím to. Asi jsou lidé, co to říkat budou. Myslím, že výrazné procento z nich se mnou nemá osobní zkušenost. Netrápí mě to.“

Právě Gajdu jako fotbalový student práv v teplákovce zaujal. „Máme tady trenéra, mladého kluka, který studuje právnickou fakultu, což může být předpoklad pro funkcionářskou dráhu,“ uvažoval zkušený bafuňář. Navíc se spouštěl produkt regionálních akademií. „Asi jsem byl ve správný čas na správném místě,“ popisuje svou nevšední cestu Beneš. „Nejdřív jsem byl fanoušek Sigmy, pak hráč, potom trenér u přípravek a dorostu. Dostat se do takové funkce v klubu v tak mladém věku je obrovský závazek. Věřím, že tyhle zkušenosti zúročím.“

Teď má na bedrech největší výzvu: prodej Sigmy americké společnosti Blue Crow Sports Group, která vlastní například španělský klub Leganés nebo mexický Cancún. Hodí se tak při jednáních i Benešova znalost španělštiny. „Právnické vzdělání je do funkcionařiny dobrý vklad. Ale tohle je problematika, se kterou se často nesetkáváte. Je to pro mě obrovská zkušenost,“ podotkne.

Otevřeně přiznává, že sen o velké Sigmě zatím pokulhává: „Moc naplňovat se nedaří.“

I proto snílkovsky věří, že s novým investorem se mohou na Hanou vrátit zlaté brücknerovské časy.

„Cítíme, že i veřejnost chce evropské poháry. Trošku trpíme syndromem 90. let, velkých zápasů tady byla spousta a hlad po nich je,“ povídá. „Byl bych hrozně rád, aby široká fotbalová veřejnost vnímala Sigmu jako jedno z top témat ve městě, aby se o Sigmě bavilo hlavně v pozitivním slova smyslu, aby Sigma lidi zajímala a chodili na stadion. Máme velký prostor pro zlepšení. Chceme, aby Sigma byla ve fotbalovém prostředí něčím výrazná, jako byla a bude v mládeži, ale i tam je prostor ke zlepšení. Musíme chytat nejnovější trendy, aby nám neujal vlak a byli jsme konkurenceschopní. Sparta, Slavia do toho šlapou ve velkém, Baník je velká konkurence.“

Jako předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ, z. s., většinového akcionáře, má na starosti hlavně mládež, ale rovněž pod něj spadá marketing. S klesajícím zájmem o olomoucký fotbal se nemíní smířit. „Hledáme cestu, jak fanoušky na stadion dostat.“

Připouští, že jemu se to dosud nepovedlo a je potřeba najmout experta na sportovní marketing. „Kritika je oprávněná,“ kývne. „Marketingová oblast je pro nás velké téma. Výsledkem by měli být lidi na stadionu a my je tam nemáme. Je nezbytné mít odborníka na slovo vzatého. Trend v Česku je pozitivní, nejen u Sparty, Slavie, Plzně, ale také Teplic. Máme se čím inspirovat. Potřebujeme zaujmout nejmladší publikum. Nadchnout pro fotbal lidi, kteří na něj nechodí.“

Věří, že budou chodit hlavně na odchovance. „To je hanácká cesta,“ říká pyšný táta dvou kluků. Pořád tak trošku exot, co se snaží v třaskavé době zachovat aspoň část svého snílkovství. „Děti donutí vypnout. Člověk si uvědomuje, že jsou důležitější věci než fotbal. Ale záleží mi na tom, aby Sigma byla specifická, měla své DNA. To je v mládeži,“ nepochybuje. „Doufám, že sen o velké Sigmě ještě naplním.“