Olomouc jako moravský Salcburk? Američané předloží nabídku, věří Beneš

Jednání o prodeji fotbalové Olomouce americké společnosti Blue Crow Sports Group pokračují, do měsíce by mělo být jasněji. „Jsme ve fázi intenzivní výměny informací, hledání synergií. Všechno to směřuje k tomu, že by v průběhu dubna mohla přijít konkrétní nabídka spolupráce,“ řekl v pořadu Z voleje Beneš, předseda SK Olomouc Sigma MŽ, z. s., většinového akcionáře Sigmy. Spolku patří 77 procent akcií, zbytek drží město Olomouc.

Z voleje podcast iDNES.cz

Prozradil také, jaké podmínky prodeje jsou pro Sigmu zásadní. „Zajímá nás dlouhodobá sportovní vize toho subjektu. Jde nám o to, aby Sigma byla dál postavená na kvalitní výchově mládeže, aby jejím středobodem stále byla akademie, aby byla zachovaná značka a tradice. Bavíme se o různých zárukách, nepřeveditelnosti nemovitostí a dalších věcech, které by zaručily, aby celá transakce byla pro Sigmu co nejbezpečnější,“ pověděl Beneš.

Představa vedení klubu je podle nedávného vyjádření předsedy představenstva Petra Konečného pro iDNES.cz, aby nový investor garantoval roční sumu do rozpočtu kolem 40 milionů korun.

„Rámcové podmínky jsme sdělili a uvidíme, s čím společnost Blue Crow Sports Group přijde,“ podotýká Beneš s nadějí, že kupec posune olomoucký fotbal dopředu.

„Občas jsem naivní a snílek. Maluju si to v nejlepším slova smyslu. Jsem rád, že je tu spousta dalších, kteří mě vrací do reality. Jsou to pro mě velké zkušenosti. Na rovinu si myslím, že je to spolupráce, která stojí za prozkoumání, ale na soudy bude ještě čas, až dostaneme konkrétní nabídku.“

Sigma odmítá obvinění Majetek nebyl prodán pod tržní hodnotou O víkendu, po natáčení podcastu Z voleje, Vlastimil Blaťák ze serveru Hanácké novinky vyzval v otevřeném dopise předsedu představenstva Sigmy Petra Konečného, aby odstoupil ze své funkce. V textu jej obviňuje, že prodal v minulosti majetek Sigmy pod tržní hodnotou. „Obvinění popsaná v textu pana Blaťáka odmítám. Tvrzení jsou nepravdivá a účelově zkreslená. Vše se navíc mělo udát před sedmi a více lety. Celou „aféru“ považuji za uměle vyvolanou. Pan Blaťák bude mít příležitost dokázat tato obvinění u soudu, jak si přál. V tuto chvíli podnikám příslušné právní kroky,“ reagoval Konečný.

Vysvětlil také, jakou roli u jednání má bývalý spolumajitel Sigmy Josef Lébr. „Má právo udělení souhlasu s převodem části akcií, ale není to výraznou překážkou pro jednání se společností.“

Společnost Blue Crow Sports Group před časem koupila druholigový Vyškov, což je jistou komplikací, neboť Olomouc má svůj B-tým ve stejné soutěži. „Víme, že vlastnictví dvou klubů ve stejné soutěži je neslučitelné, ale to je téma pro našeho zájemce,“ dodal Beneš.

Zatímco Vyškov má byznys plán postavený na prodeji afrických hráčů, Sigma jako tradiční klub na výchově fotbalistů pro reprezentaci a evropský trh. Právě prodej odchovanců je zásadní pro její fungování.

„I za španělský klub Leganés či mexický Cancún, které patří Blue Crow Sports Group, hrají místní hráči. Těší mě, že při jednání padají pojmy jako moravský Salcburk, zástupci společnosti se tam byli několikrát podívat. Stejně tak v dánském Nordsjaellandu, který hrál poháry s věkovým průměrem 21,3 let, což je senzační,“ kvituje Beneš zásadní průsečík s vizí potencionálního kupce.

„Jsme rádi, že prvotní vize směřují k tomu, že Sigma by měla být jednoznačná jednička v mládeži na Moravě.“

„Kritika Mináře není fér“

Beneš se zastal ostře kritizovaného sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře. „Kritika je vůči němu nefér. Je v nezáviděníhodné pozici, je teď hromosvodem pro zlobu veřejnosti. Neznám člověka, který by chtěl vyhrávat víc a udělat tady úspěch,“ podotkl. „Myslím si, že má pevnou pozici, pokud se nestane zásadní změna.“

Jaká je tedy ekonomická kondice klubu? „Stabilní,“ poznamenal Beneš. „Nepamatuji si, že bychom byli v problémech, že by nechodily hráčům výplaty. Ještě nějaké roky je tento model udržitelný.“

Sigma v účetním roce 2022/23 snížila ztrátu na 4,53 milionu korun z 9,15 milionu v roce předchozím. Její tržby v minulé sezoně vzrostly o 54 procent na 124,5 milionu korun především díky prodeji hráčů.

Peníze z přestupů jsou pro rozpočet kruciální. „Lítá tady celá řada nepravdivých informací, fám. Veřejnost se snaží pochopit, jak Sigma vůbec může fungovat po ekonomické stránce. Často slyším kritiku, že nechceme udělat úspěch, že rozprodáváme kádr – to nemůže být větší nepravda. Sigma má 30 let ekonomický model postavený na tom, že hráče prodávat musí,“ zdůrazní Beneš.

„Odměny si nevypisujeme. Rozpočet je kolem 100 milionů, až čtyřicet procent pokrýváme z přestupu hráčů. Je uklidňující, že tento model funguje dlouhé roky, ale může se stát, že se takové prodeje nepodaří. Už jsme v situaci, kdy prodej majetku není žádoucí. Téma této doby je najít bezpečnější model financování profesionálního fotbalu v Olomouci.“

Proto si přeje, aby se našel dobrý kupec, a pokud by jeho podmínkou bylo, že současné vedení Sigmy odejde, je na to Beneš připravený. „Pokud tady bude pro Sigmu dobrá varianta, nemusím u toho být. Jsem sigmák a musíme udělat všichni to nejlepší pro Sigmu Olomouc.“