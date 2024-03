Hospodaření Sigmy už kvůli nařčení z nevýhodných prodejů majetku řeší politici

Městská rada má své pravidelné jednání, kde by mohla situaci probrat, shodou okolností naplánované na dnešek.

„Informace o popisovaném dění v klubu jsou pro mne nové, nic o tom nevím. Nelze ale vyloučit, že to na jednání někdo z kolegů otevře,“ reagovala Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora pro majetkoprávní záležitosti.

Například koaliční hnutí spOLečně sleduje dění velmi bedlivě. Ostatně jeho předseda Robert Runták byl téměř čtyři roky spolumajitelem akciové společnosti SK Sigma Olomouc, než svůj menšinový podíl v roce 2013 prodal tehdejšímu předsedovi představenstva Josefu Lébrovi. Zároveň má hnutí zástupce v dozorčí radě klubu.

„Co se týče případné nehospodárnosti, o níž byly v posledních dnech publikovány některé novinové články, budeme chtít prosadit prostřednictvím členů dozorčí rady Sigmy jejich důsledné prověření a kontrolu. Určitě nás to nenechává chladnými,“ uvedl Runták.

Město nemá žádnou kontrolu nad spolkem ovládajícím klub

Ten také připomenul, že v jedenáctičlenné dozorčí radě společnosti má město pouze tři členy. Další důležitá věc je, že rada může řešit pouze majetek akciové společnost.

„Město nemá vůbec žádnou kontrolu nad tím, jak hospodaří zapsaný spolek Sigma (ten fakticky ovládá fungování fotbalového klubu – pozn. red.). Tam je to zodpovědnost kontrolních orgánů spolku, aby hlídaly, že se hospodaří řádně,“ podotkl Runták.

„Domníváme se, že soukromý vlastník, který by do klubu majetkově vstoupil, si bude umět hospodárnost nakládání s penězi pohlídat mnohem lépe a efektivněji, než jak to činí město nebo třeba orgány spolku,“ dodal, proč si hnutí přeje pro Sigmu soukromého vlastníka.

Město se podle něj má o hospodaření zajímat i kvůli svému majetku, který klub využívá k zápasům a tréninkům.

Radnice drží v akciové společnosti SK Sigma Olomouc podíl 23 procent, byť už v roce 2018 odsouhlasila při koupi Androva stadionu směnu, na jejímž konci jí zůstane jen jedna symbolická akcie.

Dojde k tomu však nakonec až příští rok v květnu. Naplnění smlouvy s druhým spoluvlastníkem, jímž je spolek SK Olomouc Sigma MŽ, týkající se západní tribuny, nabralo zpoždění kvůli podmínkám využití státních dotací.

Ve spolku SK Olomouc Sigma MŽ už město nemá žádný vliv. Až se tak definitivně naplní dohoda o prodeji poslední tribuny Androva stadionu, jež jako jediná není v majetku města, ztratí radnice v Sigmě jakýkoliv podíl. Podle některých kritiků je ale strategie, kdy klub povede pouze spolek, do budoucna neudržitelná.

Šéf představenstva se chce bránit u soudu

Publicista Blaťák tvrdí na serveru hanackenovinky.cz, že předseda představenstva akciové společnosti SK Sigma Olomouc Petr Konečný před rokem 2018 uzavřel smlouvy, jež vedly k rozprodeji tehdejšího majetku klubu za třetinovou cenu oproti standardní tržní hodnotě.

Předmětem prodeje byly byty u Androva stadionu, pozemky včetně hřiště s umělou trávou a prostor pro posilovnu v severní tribuně stadionu.

Dále uvedl, že Konečný dal plnou moc Jaromíru Gajdovi, tehdejšímu funkcionáři Sigmy, v době jeho obvinění z korupce. Na závěr svého otevřeného popisu pak předsedu představenstva vyzval k rezignaci.

Konečný v prohlášení pro MF DNES veškerá nařčení popřel s tím, že se chce bránit soudně.

„Obvinění popsaná v textu pana Blaťáka odmítám. Tvrzení jsou nepravdivá a účelově zkreslená. Vše se navíc mělo udát před sedmi a více lety. Celou ‚aféru‘ považuji za uměle vyvolanou,“ shrnul.

„Pan Blaťák bude mít příležitost dokázat tato obvinění u soudu, jak si přál. V tuto chvíli podnikám příslušné právní kroky,“ doplnil a přislíbil poskytnutí rozhovoru ke kauze v příštích dnech.

Může aféra odradit potenciálního kupce?

Fanoušci Sigmy mají obavy, zda kauza nevrhá na klub špatné světlo v nejméně vhodnou dobu. V posledních letech se objevilo několik zájemců o majetkový vstup, k dohodě ale nakonec nikdy nedošlo. Zatím posledním uchazečem je právě nyní americká investiční skupina Blue Crow Sport Group. Zástupci klubu s ní oficiálně jednali začátkem února.

„Chceme, aby i město bylo jednání aktivně účastno. Zde jsme již koaličním partnerům navrhli konkrétní kroky z naší strany. Jsme přesvědčeni, že fotbalový klub nutně potřebuje silného soukromého vlastníka,“ řekl Runták s tím, že město by podíl v klubu mít nemělo.

Například primátor Miroslav Žbánek (ANO) ovšem vidí účast města u jednání jako druhořadou.

„Zástupcům investiční skupiny jsme za město deklarovali podporu Sigmě a rozvoji Androva stadionu. Máme zájem investovat zejména do sportu dětí a mládeže či budování silné talentové základny v Olomouci. Je to součástí naší dlouhodobé strategie,“ sdělil primátor minulý měsíc.

„Myslím si, že tím vyjednávání za město končí a vše ostatní je na lidech z profesionálního sportu,“ dodal.

Představa vedení klubu podle Konečného je, že nový investor by měl do rozpočtu ročně přispívat sumou ve výši nejméně čtyřiceti milionů korun. Sigma má nyní roční rozpočet okolo sto milionů.