Beneš oprašuje pověst obávaného hlavičkáře. Důležitý krok, cenil si obratu

Ondřej Zmrzlý poslal na vaši hlavu ze standardní situace ukázkový centr, že?

Určitě. Nešlo o signál. Obyčejný náběh a Zmrzka to trefil krásně do prostoru, kam by centr měl jít. Zlín měl díru v zónové obraně, kterou jsem se snažil využít. Bylo to už jen o mně, balon byl výborný. Bylo to jen o tom, abych to trefil do brány.

V Mladé Boleslavi jste v nastavení trefil bod, teď tři. Je zpátky obávaný hlavičkář?

Možná jo, možná ne, nevím. Důležité je, že se to zvládlo. Že jsem dal gól já, není důležité vůbec. Kluci vytvořili tlak vepředu, abychom měli standardky. My stopeři tam pak chodíme, abychom proměnili šanci.

Neměl jste ideální letní přípravu, ale vaše výkony jdou nahoru. Cítíte se na hřišti dobře?

Cítím. Trenéři mi věří. Na hřišti se snažím podávat co nejlepší výkony. Někdy se to nedaří, někdy jo. Ale teď si to sedlo. Doufám, že nám to vydrží.

Na obrat jste se nadřeli.

V prvním poločase jsme Zlínu vytvořili šance my nedůsledností vzadu, nebo lehkým podceněním. Naštěstí po inkasovaném gólu jsme neobdrželi druhý. Silný měl další velkou šanci. O přestávce jsme si to vyříkali. Celý druhý poločas jsme dominovali, tlačili jsme se do šancí. Nakopl nás neuznaný gól na 0:2. Měly by to být asi jiné situace, které by nás měly nakopnout. Měli bychom začít dřív, ale zaplaťpánbůh to takto dopadlo a zvrátili jsme to.

Gól Hlinky nebyl uznán kvůli jeho ruce. Viděl jste ji?

Já jsem ten pohled měl napřímo. Bylo to po rohovém kopu, míč letěl do vápna na Hlinku, který hlavičkoval a náš hráč hlavičku zblokoval, míč se odrazil zpět k Hlinkovi a od jeho ruky přímo pod nohu. Pak vystřelil pěknou ránu, ze které byl gól. Ale z mého pohledu byla ruka evidentní. Pomohla mu ke zpracování míče. Hned jsme říkali rozhodčímu, ať to přezkoumá.

Momentka ze zápasu mezi Olomoucí a Zlínem.

Zlín si vytvořil dost šancí. V čem byl problém?

Je to na větší vyhodnocení u videa, kde byly naše mínusy. Někde jsme ztráceli prostor a druhé balony. Snažili jsme se kombinovat, byli jsme roztažení a když se to nepovedlo, Zlín byl kompaktní a těžil z protiútoků. Prezentoval se tím i v minulosti proti nám. Problém byl v nepřesnosti kombinace.

Vychází už z toho, že vám chybí po odchodu Jemelky levonohý stoper?

Těžko říct. Někdo leváka v trojice nebo čtyřce preferuje. Má to své plusy i mínusy. Ztráty ale nebyly kvůli tomu, že nemáme leváka na levém stoperovi. Chyběl nám klid a preciznost v kombinaci. Byly to jednoduché ztráty.

Jako před druhou, nakonec neuznanou, brankou Zlína, kdy dělal Radim Breite na půlce zbytečně zasekávačku. Nebyla tam špatná komunikace?

Je to možné. Nebyla tam komunikace od nás zezadu. O nabíhajícím hráči nevěděl. Byl to zlomek vteřiny. Tohle musí jít od nás zezadu. Šlo to vyřešit. Byl z toho zbytečný roh.

Bodovali jste popáté v řadě, jste v elitní šestce. Už to šlape podle vašich představ?

Určitě. Cíle před sezonou takové byly. Do tohoto kola byla tabulka strašně moc nahňácaná bodově. Na patnáctý Zlín jsme měli tři body, tohle byl velmi důležitý krok ve vývoji v tabulce pro nás.