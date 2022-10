Zlínští fotbalisté dali tři góly. Přesto prohráli a topí se u dna

„Že jedeme s prázdnou, nás hodně mrzí, je to velká škoda,“ štvalo Marka Hlinku.

Ne že by Zlín neprohrál na Andrově stadionu zaslouženě. Olomouc byla v utkání týmů, které před výkopem dělilo v tabulce devět míst, ale jen tři body, fotbalovější, hbitější s míčem i bez něj, důraznější a úspěšnější v osobních soubojích. Na vyložené možnosti ale vyhráli hosté.

„Říkali jsme si, že Olomouc moc gólů nedostává, že musíme být efektivní. Možná jsme sami nečekali, že budeme mít tolik šancí,“ prohodil Hlinka.

Jenže využili jedinou, v závěru první půlky Jawo. Před ním střílel z ideální pozice na desítce Dramé do brankáře Trefila, který pár vteřin po úvodním gólu špičkou kopačky zlikvidoval Silného střelu z bezprostřední blízkosti.

Zápas se pak v neprospěch Zlína zlomil po hodině hry. Hlinka napral po rohu odražený míč k tyči, radost z dvoubrankového vedení vzal hostům videorozhodčí, který odhalil dotek míče a Hlinkovy ruky.

„Hlavičkoval jsem, pak se ke mně míč odrazil. V té rychlosti jsem si vůbec nebyl vědomý, že bych zahrál rukou,“ popsal Hlinka klíčový okamžik střetnutí.

„Ještě než se rozhodlo, tak Vašek Procházka (kapitán) zezadu křičel, že ať to dopadne jakkoliv, ať pokračujeme tak, jak jsme doteď hráli. Jenže domácí to nakoplo a my jsme zůstali trošku zaskočení,“ poznamenal Hlinka.

Čanturišvili vypustil před vápnem náběh Chvátala, jehož prudký centr si srazil do vlastní sítě nešťastník Reiter. Bod pak vzal Zlínu nebráněný Beneš, který zavěsil hlavou po přímém kopu.

Chvilku předtím zpackal přečíslení střídající Bartošák, v nastavení pak Hrubého ránu k tyči vyškrábl Trefil na roh.

Proto zůstal Zlín předposlední.