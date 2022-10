Tabulkový klam: Šestou Olomouc dělí od patnáctého Zlína pouhé tři body

„V české lize je vidět obrovská vyrovnanost. Nejenom na hřišti, ale i v tabulce, kde jsou bodové rozdíly minimální,“ kývne olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák před sobotním domácím mačem se Zlínem (od 16.00). „Čeká nás - jako vždy - houževnatý soupeř.“

Sigma bodovala v posledních čtyřech kolech, na Andrově stadionu chce navázat na vítězství nad Slavií i plichtu na Bohemians, kde však herně zůstala za očekáváním.

„Povinnost nám doma velí předvést dobrý výkon a věřím, že to bude stačit na výhru. Víme, že musíme předvést lepší výkon než na Bohemce,“ podotkl Saňák.

Olomouc zvládla v týdnu postupovou povinnost v českém poháru, když vyhrála na půdě třetiligových Záp 3:1.

„Pohárové týdny máme všichni rádi, protože se hraje. Splnili jsme papírovou povinnost v Zápech, na druhou stranu si myslím, že kdo to nezažil, tak úplně neví, jak těžká a nevyzpytatelná utkání to jsou. Jsme rádi, že jsme to zvládli, a už se těšíme na Zlín,“ dodal Saňák.

Dvěma góly se v poháru připomněl křídelník Jan Vodháněl, který do Sigmy přišel až po startu ročníku. „Jsme rádi, že se Honza začíná adaptovat na naše principy. Je dobře, že to prokopl a ukázal své kvality,“ potěšilo Saňáka. „Pomůže to. Jsem rád, že jsem konečně v poháru odehrál nějaké minuty,“ doplnil Vodháněl na klubovém webu.

Proti Zlínu, který povzbudilo vítězství nad Libercem, by mohl být žolíkem. „Zlín je na papíře velmi zajímavé mužstvo. Když se podívám na poslední zápas, kdy šli z lavičky do hry hráči jako Fillo, Hrubý nebo Bartošák, tak mi to ukazuje, že má dobrý kádr. Je to kompaktní celek, delší dobu jsou pod jedním trenérem,“ připomíná Saňák.

S hlavním koučem Václavem Jílkem mohou čerpat poznatky také od stopera Lukáše Vraštila, jenž v létě přišel ze Zlína. „Musíme hlavně pracovat s hráči tak, abychom v nich vítěznou mentalitu upevňovali. Sebevědomí, míru vášně z fotbalu a radosti,“ apeloval Jílek.

„Na Bohemce byla vidět velká míra stresu u našeho týmu, i když jsme vedli. Musíme pracovat na uvolnění hráčů. V utkání jsme měli dobré věci. Je třeba, abychom do zápasu šli s větší mírou sebevědomí.“