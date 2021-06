Další posila na levý kraj. Sparta získala dánského obránce Höjera

Šestadvacetiletý fotbalista patřil dlouhodobě mezi nejlepší krajní obránce v dánské lize.

„Casper je zkušenější typ obránce s vyváženou ofenzivní a defenzivní činností. Obsáhne celou délku hřiště, je aktivní, zapojuje se do kombinace a dostává se i do koncovky. Má velmi dobrou kopací techniku, hraje se zarputilostí a je vidět, že chce každý zápas vyhrát,“ představil posilu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V právě skončené sezoně dal tři góly a na dalších devět branek přihrál spoluhráčům, což jsou velmi slušná čísla. Podobně produktivní byl v Aarhusu i v předchozích letech.

„Chceme být více produktivní ze stran, a zároveň chceme, aby nám tuto produktivitu nepřinášeli pouze ofenzivní hráči,“ podotkl Rosický.

Höjer je odchovancem FC Kodaň, ale v největším dánském klubu neprorazil. Z dorostu šel do Brönshöj, ve svých dvaceti zamířil do prvoligového Lyngby, kde působil čtyři roky.

Předchozí tři sezony odehrál za Aarhus, s kterým v posledním ročníku skončil na čtvrtém místě a vybojoval si účast v kvalifikaci o Konferenční ligu.

„Samozřejmě je to pro mě velký krok, mou rodinu i okolí. Je to pro mě opravdu velký moment. Jsem moc šťastný a nadšený, že tu mohu být. Sparta je velký klub, který obvykle hraje evropské poháry a bojuje o titul. Chci vyhrát ligu a bylo by mi opravdu velkým potěšením toho dosáhnout ve Spartě,“ citoval klubový web Caspera Höjera.

Oba kraje obrany jsou ve Spartě tak trochu bolavé místo. V minulé sezoně vlevo nastupovali Hancko, který je však spíš stoperem, Hanousek či Polidar.

Šestadvacetiletému levému obránci končila smlouva až v prosinci letošního roku, Sparta tak za něj musela platit odstupné, které se podle zákulisních informací pohybovalo kolem 700 tisíc eur, v přepočtu přes osmnáct milionů korun.

Když dorazil na sparťanský stadion na Letné k podpisu smlouvy, vzpomněl si, že před několika lety v Praze byl.

„Myslím, že to bylo v roce 2005. Ještě jako malý kluk jsem byl v tréninkovém centru… Strahov? Ukazoval jsem fotky bratrům Rosickým. Mám na to moc dobré vzpomínky. Bylo to pěkné a jsem opravdu rád, že v tom prostředí jsem zpátky,“ líčil s úsměvem.

Höjer v poslední sezoně dánské Supeligaen odehrál osmadvacet z dvaatřiceti zápasů, všechny v základní sestavě.

Už brzy se může zase potkat se soupeřem z Dánska, v polovině června totiž los určí Spartě soupeře pro druhé předkolo Ligy mistrů a jedním z nich může být Midtjylland. Další protivníky mohou být Galatasaray nebo Rapid Vídeň.

„Abych byl upřímný, neřeším, jestli potkáme Midtjylland. Ale pojďme postoupit do dalšího kola,“ zdůraznil.

Nyní se stal druhým dánským hráčem ve Fortuna lize.

Loni Slavia zlákala Alexandera Baha ze Sönderjyske. Ve Spartě zase doplnil skandinávskou partu - norského obránce Andrease Vindheima a švédského záložníka Davida Moberga Karlssona.