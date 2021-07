Favorit není, oba týmy hrají skvěle, říká dánský sparťan Höjer o čtvrtfinále

Sobotní čtvrtfinále pro něj bude mít zvláštní příchuť. Dánský fotbalový obránce Casper Höjer je pár týdnů v Praze, se Spartou se chystá na příští sezonu. Samozřejmě věří své reprezentaci, doufá v ten největší úspěch. Ale kdyby to nevyšlo... „Uvidíme, kdo vyhraje trofej. Doufám, že to bude Dánsko, kdyby ne, tak to budu přát Česku.“