Nejlepší variantou je půlrok odehraný ve Zlíně, ví útočník Schánělec

Jedenadvacetiletý rodák z Písku si bude zvykat na tempo nejvyšší soutěže, klub od něj čeká na oplátku góly, které nutně potřebuje k záchraně.

„Mám za sebou pár sezon ve druhé lize. Byl jsem i kapitánem mužstva. Tíha boje o záchranu je větší. Cítím, že jsem plně připravený pomoct Zlínu. Jsem rád, že mi trenér věří,“ připomíná jedenadvacetiletý forvard, že trenér Bronislav Červenka si ho do kádru sám vybral.

O vašem příchodu se mluvilo už od začátku přípravy, ale dorazil jste až v její půlce. Proč?

Řešily se už jen maličkosti mezi Spartou a Zlínem, aby se to pak mohlo oficiálně zveřejnit. Nebyl jsem nervózní. Věděl jsem, jak to dopadne. Doléčoval jsem menší zranění třísla.

Budou vám stačit tři týdny, abyste tým poznal?

Bylo by lepší, kdybych byl ve Zlíně od začátku přípravy. Ale chtěl jsem přijít stoprocentně nachystaný, abych se mohl plnohodnotně zapojit do tréninku. Tříslo jsem vyřešil s fyzioterapeuty ve Spartě. Kluky poznávám rychle a teď na soustředění v Turecku je poznám ještě více.

Mladí hráči z pražských klubů preferují hostování blíže hlavního města. Co to, že jste zvolil východ Moravy?

Nevadí mi to. Už od patnácti žiju sám. Jsem na to připravený. Věděl jsem, do čeho jdu. Hlavně jsem rád, že dostanu ve Zlíně šanci si zahrát první ligu. To je pro mě nejdůležitější.

Jihlavský kapitán Matúš Lacko a Tomáš Schánělec ze sparťanské rezervy v souboji o míč.

Měl jste i jiné nabídky?

Řešilo se více možností, ale nakonec jsme se Spartou a manažery rozhodli, že nejlepší variantou je půlrok ve Zlíně. O hostování v první lize jsem přemýšlel už od léta. I trenér Priske mi řekl, že přišel čas, abych si ji zkusil.

Nevadí, že to bude v aktuálně předposledním týmu soutěže?

V béčku Sparty jsme hráli také o udržení. Nebude to nic nového. Těším se do Zlína. Chci týmu pomoct. Nepřemýšlím, že hrajeme o záchranu.

Hodně o vás stál trenér Červenka, který vás zná ze druhé ligy, kde vedl Kroměříž.

O trenérovi jsem měl jen příznivé reference, že je to super člověk a hlavně dobrý trenér. Komunikovali jsme, což také rozhodlo.

Co víte o Zlínu?

Přiznám se, že toho tolik není. Od lidí z okolí jsem nějaké informace dostal. Zatím se mi ve městě líbí. Všechno je kousek, což je výhoda. Všude si dojedu.

Bude to pro vás velký skok ze druhé do první ligy?

Pár minut jsem za áčko Sparty odehrál. Věřím, že to nebude takový rozdíl. Nechci soutěž nějak snižovat, ale ve druhé lize je to hodně o soubojích a tvrdosti, techniky a kvality je méně. Těším se, až si zahraji v první lize od začátku zápasu.

Podzim vám sedl, dal jste sedm branek.

Sešla se dobrá parta. Nebylo to pro nás jednoduché. Byli jsme hodně mladí. Druhá liga je pro nás skvělá škola. Věřím, že kluci ji udrží. Osobně mi pomohlo, že jsem mohl trénovat s áčkem a pravidelně hrát za béčko.

Jak složité je prosadit se v nabitém kádru Sparty pro mladé odchovance?

Jako pro každého je to těžké. Cesta přes hostování, kterou jsem zvolil, je správné rozhodnutí. Cítil jsem, že teď je ten správný čas ho udělat. Pak se uvidí. Budu se snažit o místo ve Spartě bojovat.