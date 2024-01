Zlín loví v zahraničí. Má Gruzínce, chce ghanský štít z Petržalky

„Dotahují se dva tři kluci, je to na velmi dobré cestě. Jsou mladí, talentovaní a mají zkušenosti s vyššími soutěžemi. Charakterově jsou nastavení tak, aby seděli do našeho týmu,“ nastínil trenér Bronislav Červenka, který v půlce října převzal Zlín na posledním místě.

Prioritou jsou defenzivní záložník s útočníkem. Podle informací MF DNES se dolaďuje příchod ghanského, 190 cm vysokého pořízka Cletuse Nombila z druholigové slovenské Petržalky, který by měl zpevnit střed zlínského pole.

Na Letné v něm vidí možného a hlavně věkově perspektivnějšího nástupce Ibrahima Traorého, jenž se ze Zlína odrazil do Slavie. Rodák z Pobřeží Slonoviny přišel na východ Moravy v roce 2016 z druholigového Táborska, a přestože mu tehdy bylo 28 let, vybudoval si v české lize úspěšnou kariéru.

Trenér chce soustředění v teple, vedení váhá Zatímco jejich ligoví konkurenti znají přesný harmonogram zimní přípravy, ve Zlíně ještě řeší soustředění. Trenér Bronislav Červenka by vzal rád tým do zahraničí: „Hlavní je, abychom mohli trénovat na přírodní trávě, protože hřiště v Česku nejsou připravená.“ Vedení klubu ale váhá. „Pokud budou podmínky k tréninku příznivé, zůstaneme v Česku,“ řekl generální manažer Zdeněk Grygera.

Nombilovi je 23 let a s českým fotbalem má zkušenost, v sezoně 2018/19 působil v ligovém dorostu pražské Sparty. Další roky strávil v Izraeli, s Hapoelem Jeruzalém postoupil do nejvyšší soutěže, v níž odehrál osmnáct zápasů. Po hostování v druholigovém Hapoelu Kfar Saba podepsal loni v létě krátkodobý kontrakt s Petržalkou, kde se okamžitě stal oporou, o niž se zajímal i Slovan Bratislava. A podle vyjádření generálního manažera Petržalky Andreje Kaliny patří mezi hráče, které klub v zimě těžko udrží.

Také útočníka loví Zlín v zahraničí. Forvarda s balkánskými kořeny si vyhlédl v asijské soutěži, odkud se chce vrátit do Evropy. Sonduje i v Česku, možnosti jsou ale omezené. Návrat Poznara z Polska zavrhl. „Máme rozjednaná čtyři jména. Kdyby se povedla dvě, bylo by to velmi pozitivní,“ bral by Červenka i dva útočníky.

Filip Žák, který dvěma góly pomohl porazit Hradec v závěrečném podzimním kole, se bude celý leden zotavovat po menší operaci kolene a jeho plnohodnotný návrat je plánovaný až v březnu.

Skončil francouzský křídelník Youba Dramé, jemuž po třech a půl letech vypršela smlouva a o novou neměl autor deseti ligových gólů a sedmi asistencí zájem.

Nejisté je pokračování bosenského záložníka Selmira Pidra, jemuž vypršela pracovní víza. Pokud se k týmu nepřipojí do dvou týdnů, ve Zlíně s jeho hostováním ze St. Louis nepočítají.

„Neprojde celou přípravu a byl by ve stejné situaci jako na podzim, kdy dorazil v průběhu sezony. Jeho adaptace a začlenění do týmu jsou velmi složité,“ podotkl Červenka.

Na kraji zálohy ho má plnohodnotně nahradit Načkebija (24), jenž přišel z týmu FC Samtredia jako volný hráč a podepsal smlouvu na dvě a půl sezony.

„Skautovali jsme ho dva měsíce. Je to menší, technický, dynamický hráč na stranu, který ale může hrát i pod hrotem. Dokáže se prosadit jeden na jednoho, umí zakončit, dát gól nebo na něj přihrát. Je pracovitý, charakterový – a právě takové hráče hledáme,“ shrnul Červenka.

Vítanou posilou by mohl být i Pablo González, španělský záložník, který doplnil mužstvo ještě za Pavla Vrby, vypadl v závěru podzimu kvůli svalovému zranění.

„Je v absolutním pořádku. Má odběhané nějaké kilometry v terénu. Ale bude naskakovat postupně, aby byl připravený na fotbalovou zátěž. Nechceme to uspěchat,“ dodal Červenka.