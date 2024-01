Zlín drtí v zimní přípravě marodka, marně vyhlíží ofenzivní posily

„Je to komplikace,“ připustil Červenka po sobotní domácí prohře 1:2 s druholigovou Zbrojovkou Brno.

Ve Zlíně testují tři cizince – gruzínského záložníka Tornikeho Achvedianiho a nigerijské útočníky Kennetha Ikugara a Charlese Chibuikeho. Spíše jde ale o záložní variantu, pokud by neklaplo hostování kanonýra sparťanské juniorky Tomáše Schánělce a ugandského forvarda Fahada Azíze Baya z Vyškova.

„Je to problém, protože chceš mít hráče od první minuty přípravy, jenže doskakují v průběhu. Čekají nás závěrečné tři týdny, přijdou kluci, na které jsme čekali delší dobu,“ doufá Červenka, že se zmínění hráči připojí k mužstvu ještě před pátečním odletem na týdenní soustředění do Turecka.

Zlínská výprava má čítat dva brankáře a dvacet hráčů do pole. Momentálně by ji přitom Červenka dal stěží dohromady. V sobotu měl k dispozici pouze šest hráčů na střídání, většinou z třetiligové rezervy.

Zlínský trenér Bronislav Červenka sleduje přípravný zápas s Brnem.

„Škoda, chtěli jsme protočit sestavu, aby tam bylo více agresivity, přímočarosti,“ mrzelo Červenku, že zápas nesplnil na sto procent jeho představy.

Chyběli brankář Rakovan, stopeři Černín, Kolář, Simerský, záložníci Bartošák, Tkáč, Slončík, Načkebija, Pablo González a také čerstvá posila, ghanský defenzivní záložník Cletus Nombil.

„Nechtěli jsme riskovat jako se Zviadem (Načkebija), kterého jsme dali do plného tréninku a po třetím se zranil. Od pondělka bude v plné zátěži. Věřím, že nějaké minuty s Vyškovem dostane,“ zmínil Červenka čtvrteční duel na Vršavě. Do hry by se měli zapojit i další. Až na dlouhodobé marody Rakovana, Tkáče a Žáka jde o drobnější šrámy či nastuzení. „Do týdne, tří dnů budou kluci zpátky.“

Ve Zlíně už nepočítají s černohorský útočníkem Koviničem, který je ale zpátky po neúspěšné zkoušce v druholigovém Žižkově, herní vytížení nebude mít ani senegalský hroťák Ndiaye, pravděpodobný je konec hostování bosenského záložníka Pidra, který si (ne)vyřizuje pracovní víza.

Optimální to nebude ani v Turecku, kde Zlín odehraje jeden, a když to půjde, i druhý duel. Záležet bude na zdravotním stavu hráčů.

„Pojede pět kluků, kteří nebudou stoprocentně připravení na celý zápas,“ poznamenal Červenka. Po návratu ho čeká už jen generálka v Dunajské Stredě.