Zlínský teenager Bužek zvládá profesionální fotbal i vysokou školu

„Na prvním místě je kariéra, ale chtěl bych mít zadní vrátka,“ přiznává Bužek, který si vybral obor ekonomika a management.

Nezvyklou kombinaci zatím zvládá bravurně. „Ve škole mi vychází vstříc, dostal jsem individuální plán. Mám za sebou dvě zkoušky, čekáme mě poslední v zimním semestru,“ líčí Bužek, který by se jednou chtěl živit jako sportovní manažer. Pochopení pro náročné studium nachází také v klubu.

„Vzdělání je pro kluky hodně důležité. Fotbal nebudou hrát věčně. Také jsem studoval vysokou školu, dá se to zvládnout. Budeme mu vycházet vstříc, aby mohl dostudovat,“ ujistil trenér Červenka.

Hráči Zlína se radují z gólu Alexandra Bužka proti Pardubicím.

Matematické buňky a také fotbalový talent zdědil po otci Liborovi, který kopal ligu za Slováckou Slavii Uherské Hradiště a jeden start si připsal i ve Zlíně. Za tehdejší TJ Gottwaldov nastupoval na přelomu 60. a 70. let minulého století jeho děda Petr.

„Nejvíce to prožívá táta. S dědou se bavíme hlavně o životě,“ říká nejmladší z fotbalové dynastie Bužků, jehož starší sestra Kateřina obléká dres pražské Sparty. „Navzájem se hecujeme a posouváme.“

Už teď překonal tatínka i dědu tím, že se jako první Bužek zapsal mezi ligové střelce. V Pardubicích rozhodl o jediném venkovním vítězství Zlína na podzim. V závěrečném kole pak přihodil ještě asistenci. „Čísla jsou bonus,“ povídá zlínský teenager, který má z pozice defenzivního záložníka na hřišti především obranné úkoly. „Nejlépe se cítím vzadu, kde hrávám odmala.“ Obhájit na jaře místo v zahajovací jedenáctce bude pro mladíka těžké, Bužek si ale věří.

„Když jsme dostal šanci, bylo to pro mě velké překvapení. Užil jsem si to, což je podle mě hlavní. Doufám, že to tak bude pokračovat.“ Cíl je jasně daný, zachránit pro Zlín ligu. Aktuální předposlední místo by na konci sezony znamenalo baráž o udržení.

„Nejsme v optimální pozici, ale můžeme být za ni rádi, protože ke konci body přibývaly. Důležité bylo, že jsme v posledním kole porazili Hradec. Obrovsky nám to pomohlo. Mohli jsme jít s větším klidem do pauzy, budeme mít větší chuť do přípravy,“ vnímá Bužek.