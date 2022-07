Jílek velebil Chytila: Nejlepší výkon! Pořád se však můžu zlepšit, cítí hráč

„Zase tak dobrý výkon jsem nepodal,“ namítl skromně Chytil. „V prvním poločase jsem moc soubojů neuhrál. Je tam dost prostoru na zlepšení.“

Dobrá, ale řekněte, jak se rodil výsledek?

Do utkání jsme dobře vstoupili. První půle byla vyrovnaná, ale dali jsme gól. Rozhodl začátek druhého poločasu, kdy jsme na ně vletěli, měli několik šancí a přidali jsme druhou branku.

Co bylo rozhodující pro vaše vítězství?

Práce a práce. Makali jsme od první do devadesáté třetí minuty. Nechali jsme na hřišti úplně všechno. Podali jsme skvělé výkony.

Jak se zrodil váš vedoucí gól? Zdálo se, že u postranní čáry zůstanete ležet, ale zvedl jste se a ještě zapojil do útoku.

Juraj Chvátal hodil aut. Dostal jsem tam od Kalyho (Kaloče) nakopáno. Ale zvedl jsem se, naběhl si do středu hřiště a vystřelil. Lašty (Laštůvka) asi myslel, že balon půjde na zadní tyč, ale dal jsem ho k té bližší.

Měl jste i další šance. Několikrát jste se po nich držel za hlavu.

Při nich mi chybělo lepší řešení finální fáze. Měl jsem i nějaké střely, stačilo trefit branku, protože na mokrém hřišti míč klouže.

Snažili jste se často střílet z dálky. To je novinka ve vaší hře?

Před zápasem jsme si řekli, že dlouho pršelo, že je trávník mokrý, tak budeme střílet po zemi, že balon bude rychlý. To se povedlo.

Jak cenné jsou pro vás body z Ostravy vzhledem k losu, který máte? Doma vás čeká Zbrojovka Brno a pak v Praze Sparta.

Je jedno, s kým bychom hráli, ale vstoupit do sezony výhrou je vždy dobré. Ale neuspět příště s Brnem, bylo by to pro nás složité. Tu výhru musíme potvrdit.

Pomůže vám hodně coby útočníkovi, když dáte gól hned v prvním střetnutí soutěže?

Moje góly nejsou důležité, když budeme vyhrávat, ať je dává třeba Máca (brankář Macík).