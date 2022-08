Frydrych se do Baníku vrátil porážkou: Pevně věřím, že nás facka probere

V čem byla příčina porážky?

Ze začátku to bylo klasické utkání prvního kola, týmy zkoušely, co si mohou dovolit. Jenže jsme dostali zbytečný gól po autu. Sami jsme měli náznaky, ale šancí bylo málo. O přestávce jsme si řekli, co musíme zlepšit, ale vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel. Olomouc měla šance a třetí využila, když zvýšila na 2:0. To byla další rána pro nás. Snažili jsme se zvednout, ale nedokázali jsme dát kontaktní gól.

Bylo v šatně hodně rušno?

Trenér k tomu řekl svoje, nebyl tam prostor na žádná kladná slova. Vše jsme si řekli. V týdnu si teď povíme, co bude důležité udělat do dalšího zápasu (v sobotu na hřišti Bohemians Praha 1905), abychom se připravili co nejlépe.

První gól vám dal silový útočník Mojmír Chytil. Jak těžké byly souboje s ním?

Dlouho jsem ho neviděl hrát, takže si mě tam zpočátku dvakrát otočil, ale osahal jsem si to a dostával se před něj, snažil jsem se ho předskakovat a bylo to lepší a lepší.

Uprostřed obrany jste nastoupil s Jakubem Pokorným. Jak hodnotíte vzájemnou souhru?

V přípravě jsme zkoušeli různé stoperské dvojice, ale přišla zranění, takže se to tam točilo. Odehráli jsme spolu dva tři zápasy, věděli jsme, co od sebe čekat. Nyní celý tým dostal tři góly, není to jen o obraně, i když jsme mohli pomoci více.

Co po takové prohře na úvod ligy od sezony čekáte?

Pevně věřím, že nás taková facka probere a další utkání už bude o něčem jiném a sezona se bude vyvíjet tak, jak jsme si všichni přáli.

Na první duel přišlo téměř sedm tisíc diváků. Potěšilo vás, že většina fandů vás povzbuzovala až do konce?

Moc radosti jsme jim neudělali. V dalších zápasech musíme ukázat, že si zasloužíme přízeň, kterou nám ukázali.