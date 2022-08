Když hostování přijde vhod. Chci dát gól v každém zápase, hlásí Chytil

Co vše zmůže rok a povedené hostování. Když před loňskou sezonou odcházel odchovanec fotbalové Sigmy Mojmír Chytil na hostování do Pardubic, mnozí fandové se divili. „Nejsme Slavia, že vezmeme pět útočníků na lavičku. Není to nic proti Mojmírovi. Jeho aktuální výkonnost a s tím související sebevědomí není na patřičné úrovni,“ říkal tenkrát kouč Václav Jílek.