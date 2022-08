Vyšlo nám úplně vše. Olomoučtí fotbalisté po deseti letech vyhráli v Ostravě

A protože se liknavý Baník Ostrava na nic nebezpečnějšího nezmohl, zvítězili Olomoučané ve Slezsku pohodovým výsledkem 3:0. K Chytilovi se svými premiérovými brankami v nejvyšší soutěži přidali Chvátal s Janem Sedlákem.

Svěřenci kouče Václava Jílka po dlouhých osmi špílech konečně triumfovali nad svým moravským rivalem. Jen pro ilustraci: Poslední domácí výhra Sigmy s Baníkem - duben 2018. V Ostravě? Září 2012.

Zkrátka vydařená sobota.

„Velká euforie! Myslím si, že jsme utkání zvládli bravurně. Podpořili jsme to výsledkem, ale především kvalitou výkonu. Vše, co jsme si přáli, se naplnilo,“ culil se Jílek, který tak pořádně kolegovi Vrbovi znechutil návrat do Baníku po osmnácti letech. „Soucítím s ním, určitě to chtěli odstartovat jinak. Ale byli jsme lepším mužstvem, které zaslouženě vyhrálo.“

A co dovedlo jeho mančaft k úspěchu? „Že jsme se neposrali ze zdejší atmosféry a hráli, na co máme!“ odvětil Jílek.

Po trefě Mojmíra Chytila ve 37. minutě se po změně stran prosadil Juraj Chvátal. Zorvan po narážečce se Zmrzlým přetáhl centr na zadní tyč, odkud slovenský bek nekompromisně zakončil z voleje. „Mám splněné! Konečně první ligový gól,“ chechtal se Chvátal do kamer O 2 TV Sport.

„Juraj je prototypem ofenzivního beka. Pro mě je útok nadstavba. Jasně, je to moderna a chceme krajní beky zapojovat i do útočení. Ale jestli dá gól a pak půjdou dva přes něj, vždy je to špatně. Defenzivní složka je prvotní. On byl však i v tomto velmi platný. Určitě obrovská pochvala,“ ocenil Jílek.

„Dokonáno jest,“ si mohl říct v 79. minutě. Riskantní rozehrávku Ostravanů presinkem narušil střídající Sedlák, od spoluhráče Zifčáka si aktivním pohybem vyprosil míč a ve vápně tváří v tvář Laštůvkovi nezaváhal. Výhradně defenzivně laděný středopolař oslavil svůj devadesátý prvoligový zápas první trefou.

Nadstandardní výkony, nejen od posil

V přípravě se Sigma výsledkově trápila, na začátku sezony to však sklaplo. „Utkání ukázalo, že jsme dál než před rokem. Mužstvo je vyspělejší. V sobotu nám vyšlo úplně vše! Ale nechci jen chválit, rezervy pořád máme,“ upozornil kouč.

Zato nově příchozí posily mohl chválit ažaž. Do základu postavil tři příchozí akvizice – stopera Vraštila, střeďáka Ventúru a křídelníka Zorvana, který se blýsknul pořádně. „Obrovsky nadstandardní výkon, hrozně nám pomáhal. Naplnil to, co jsme neměli v loňské sezoně. Kreativita, klid na balonu i v těžkých situacích. Byl vynikající. Běžecky obrovsky pracovitý hráč,“ vyzdvihl Jílek.

Podobnými slovy ocenil olomoucký kouč i stoperskou dvojici Vraštil – Jemelka. Druhý jmenovaný k zápasu nastoupil i přes sílící snahu Plzně o jeho přestup. Klub Jemelkovi zakázal vyjadřovat se do médií, Jílek však jeho situaci okomentoval: „S Vencou jsem opakovaně mluvil. Stanovisko klubu je jasné: pokud nabídka Plzně bude splňovat požadavky, těžko ho udržíme. Pokud ne, Venca je profík, musí tak být nastavený. Má tu smlouvu ještě na dva roky a ukázal skvělý přístup, jímž odvrátil veškeré pochybnosti, že by ho spekulace mohly nějak ovlivňovat. Velký respekt, že to takhle zvládl,“ pravil.

Tohle není vítězství Jílka

Sigma byla ve Vítkovicích lepším týmem. Baník do větších šancí nepustila, sama naopak mohla přidat více gólů. V úvodu zápasu z dobré pozice neskóroval Růsek, krátce po změně stran z malého vápna přestřelil Navrátil.

„Je ale důležité, abychom tyhle výkony dokázali opakovat. Hodně poctivý výkon týmu a několik nadstandardních individuálních výkonů,“ pokračoval Jílek, jenž si nejvíce pochvaloval odchovance Mojmíra Chytila. 23letý útočník si kromě gólu vypracoval několik dalších zajímavých pozic a uhrál velké množství balonů. „Dokázal se vytočit k bráně soupeře, čímž otevíral prostory. Možná nejlepší výkon Chytila, co já tady jsem,“ sdělil trenér.

Sigma odstartovala nový ročník ligy nejlépe, jak mohla. Za týden ji s Brnem čeká další moravské derby.

Na Baníku slavil Jílek poprvé v trenérské kariéře. „Startu jsme přikládali velkou důležitost. Věděli jsme, že největší síla Baníku je ze stran a ze vzduchu, v kombinaci má ještě rezervy. Říkal jsem si, abychom to zvládli mentálně. Že to zvládneme herně, jsem byl naprosto přesvědčený,“ říkal Jílek sebevědomě. „Tohle ale není vítězství Jílka. To je výhra skvěle fungujícího týmu.“