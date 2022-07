Vrba o výkonu s Olomoucí: Tudy cesta nevede. Takhle bychom hráli střed tabulky

Kde hledat příčinu porážky?

„Ta je jednoduchá,“ řekl ostravský kouč po zápase. „Olomouc hrála velice dobře a my velice špatně. Byla lépe organizovaná, využívala naše chyby v rozehrávce. Byla důslednější, rychlejší. Výsledek odpovídá tomu, co se na hřišti dělo.“

Má pro takový výpadek vysvětlení?

„Nejprve se zeptám hráčů, jestli měli nějaký problém,“ odpověděl. „Jestli byli dobře připraveni na soupeře, anebo ne. Zda byla Olomouc o tolik lepší. Těch vykřičníků máme více. Teď je otázka, jak na ně odpovíme. Momentálně nevím, protože se nejprve chci podívat na záznam. Možná budu chytřejší, až uvidím, jak dobře jsme bránili. To myslím ironicky. Jak jsme nedostupovali protihráče. Při prvním gólu jsme nechali někoho v pohodě vyjet středem hřiště až do velkého vápna, jak při třetím rozehráváme a ztratíme balon úplně nesmyslně. Navíc to bylo v době, kdy jsme se dostávali do hry, tímto se potopíme úplně.“

Jenže problém byl i v útoku. Tam Ostravští tápali a nedostali se do pořádně šance. Chyběly centry, přesné střely, překvapivé kombinace.

„Od Tijaniho jsme po přípravných utkáních možná čekali až moc,“ přiznal Vrba. „Nevím, jestli to pro něj po přípravě teď najednou bylo až o tolik jiné. Nechci ho zatracovat, nebylo to jen o něm. Když se ale budete dívat na hrotové útočníky Olomouce, tak ti balony uhráli, dokázali využít náběhů z druhé vlny, z toho těžili. Tiži se ale snažil. Naopak to možná bylo o našich hráčích v defenzivě, kteří jsou dostatečně zkušení. Neměli vůbec dovolit, aby se Olomouc dostala do tolika příležitostí.“

Kromě zraněného nejlepšího střelce týmu minulé sezony, útočníka Ladislava Almásiho, má Baník na marodce i obránce Davida Lischku, Karla Pojezného, Jana Kubalu, Jana Jurošku a dlouhodobě Jaroslava Svozila. „Možná jsme si dneska až moc troufali hrát otevřenou partii s Olomoucí. To zřejmě nebylo úplně v našich silách,“ prohlásil Vrba.

Ostravským ale nevycházela ani další předsezonní předsevzetí. Třeba, že budou nebezpeční ze standardních situací. Leč většinu ze sedmi rohů rozehrávali nakrátko.

„To je pravda,“ uznal Vrba. „Ale to vyplynulo z postavení Olomouce, které jsme viděli v přípravných utkáních. Bohužel jsme nedokázali reagovat na to, že Olomouc organizaci často měnila a vykrývala nám prostory, o kterých jsme si mysleli, že by mohly být volné. S tím jsme si nedokázali poradit.“

Trenér si před sezonou přál, aby hra Baníku bavila fanoušky, aby nechodili na fotbal s obavami, že neuvidí žádnou střelu. Proti Olomouci Ostravští poprvé vystřelili přímo na branku až v 78. minutě...

„Před tím tam byl ještě jeden závar, kdy balon vypadl gólmanovi z ruky, ale to není podstatné,“ prohlásil kouč. „Podstatné je, že jsme si ani šance nevytvořili. Bylo tam akorát pár střel ze střední vzdálenosti, kdy jsme branku netrefili. Nedohrávali jsme akce, jako v přípravných utkáních. Je to chyba naše, ale i kvalita soupeře.“

Většina příznivců ale nepřestala Baník povzbuzovat až do samého závěru.

„Patří mezi nejlepší,“ ocenil fandy Vrba. „Dnes byli hodně zklamaní, ale vydrželi s námi až do konce zápasu, za což jim patří dík. Po dnešním utkání máme vůči nim obrovský dluh. Máme jim co splácet. Samozřejmě chápu, že nebyli spokojeni, což asi budou dávat najevo. Ale my si to zasloužíme.“

Trenér hráčům hned v kabině řekl, že pokud bude mužstvo hrát takový fotbal, tak na nějaké vyšší umístění může zapomenout. „Spíše by nás čekal boj zřejmě o střed tabulky a to kdoví jestli. Všichni si musíme uvědomit, že tímto způsobem hry cesta nevede k cílům, které momentálně Baník chce mít.“

Takže co je nyní potřeba udělat? Neuvažuje kouč, že neúspěšnou sestavu rozmetá?

„Jen abychom se za týden nebavili znovu o tom, že ji rozmetáme... A tak dále. Pro nás je důležité, aby se uzdravili někteří hráči, aby už příště mohli nastoupit. Po prvním zápase ale nemůžeme dělat nějaké obrovské řezy. Samozřejmě je to pro nás zklamání, aspoň pro mě, a velké. Na druhou stranu nejsem zastáncem toho, abychom po prvním neúspěchu všechno rozmetali a začali dělat zase úplně něco jiného, než jsme dělali v přípravě. Nějaký čas by hráči měli dostat. Neříkám, že všichni, ale určitě nevyměním deset postů.“