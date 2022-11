Reprezentant Chytil roste pro větší klub, udrží ho Olomouc?

„Je to můj sen,“ vyznal se v pondělí na tiskové konferenci v Praze, kam se na otočku vydal z Hané na první sraz. Vlakem a metrem necestoval sám. Společnost mu dělali další tři kumpáni ze Sigmy; rovněž vrstevník Ondřej Zmrzlý a dvaatřicetiletý křídelník Jan Navrátil jsou v národním týmu poprvé, jen útočník Antonín Růsek podruhé.

„Jsme všichni rádi, že jsme tady. Je to i pro mě lehčí, zapadnutí do kolektivu bude lepší. Je to pro nás takový bonus, že se hraje v Olomouci,“ vyprávěl Chytil v šedivé reprezentační teplákovce s kapucí.

„Ještě částku neznám, ale za tohle rád zaplatím,“ nebrání se nováčkovskému zápisnému. Od olomouckého trenéra Václava Jílka slyšeli před mači s Faery a Turky srdečnou gratulaci. „Řekl, ať se nám daří a ukážeme se v co nejlepším světle,“ líčil.

Za hanáckým boomem hledejte jak místo utkání, kam je potřeba v chladný listopadový večer nalákat na nepříliš atraktivního protivníka diváky, tak absenci hráčů Sparty, Slavie či Plzně, které kluby neuvolnily kvůli zvláštní kolizi s domácím pohárem. Avšak nebylo by fér takto nahlížet na sigmáky v národním týmu, neboť Olomouc má formu a přezimuje na čtvrtém místě.

Obzvlášť v případě Chytila by byla pozvánka ve hře za všech okolností, minimálně by ji trenér Jaroslav Šilhavý zvažoval. „Je to kvalitní útočník, umí dávat branky, pracuje po celý zápas. Je dobrý při presinku, má dobrý výběr místa. Má nakročeno výš,“ tuší Šilhavý.

Hroťák Sigmy hraje ve velké pohodě, udrží kupu těžkých míčů.

Obránci se nemůžou přes jeho vytáhlou postavu k balonu vůbec dostat. Chytilovi se vyplácí, že v mládí po večerech hrával v prostějovské tělocvičně futsal i se stokilovými pupkáči. Ví, jak se postavit, aby mu do kopačáku nikdo nesáhl. Předvedl to i naposledy v Brně, kde sice neskóroval, ale znovu byl při výhře 3:2 velmi platný, což ocenil také jeho početný fanklub z Klenovic na Hané, se kterým se po utkání vyfotil na plotě sektoru, kam vyšplhal.

Sigma ho neudrží, míní Ujfaluši

Šest gólů a jedna asistence, k tomu tři pohárové trefy ani zdaleka nevystihují přesný Chytilův přínos pro mančaft. A to se na začátku minulé sezony musel poroučet na hostování do Pardubic, neboť Jílek nebyl spokojen s jeho výkony v přípravě a po příchodech Růska s Vaněčkem na olomoucký klenot překvapivě nezbylo místo. Ovšem jen na půl roku. Chytil se neurazil, to nemá v povaze. Dal šest gólů a vrátil se silnější. A teď ho Sigma sotva udrží. Což je potíž, neboť bez Chytila těžko uhájí na jaře pohárové pozice.

Smlouva mu končí sice až za rok, ovšem pokud ji neprodlouží, je ideální chvíle na prodej už tuhle zimu.

Zaujal nejen Slavii. „Moja je ve formě, má skvělé krytí míče a myslím, že ho Sigma už bohužel dlouho neudrží,“ míní bývalý reprezentant a odchovanec Olomouce Tomáš Ujfaluši. „Moc se mi líbí,“ dodal někdejší stoper Atlétika Madrid.

Sigma, továrna na talenty, prodávat kvůli stabilitě musí. „My jsme si řekli s manažerem, že to budeme řešit po podzimním konci sezony, až po poháru (osmifinále v Liberci), který hrajeme týden po reprezentaci. Pak to bude v řešení. Zatím mám platnou smlouvu a jsem hráčem Sigmy Olomouc,“ pravil Chytil.

Jen si posteskl, že se nepotká s reprezentačním útočníkem Patrikem Schickem, jenž v Leverkusenu nestihl doléčit svalové zranění a z původní nominace vypadl.

„Chtěl jsem ho aspoň poznat a potřást si s ním rukou. Bohužel okolnosti jsou takové. Ale zase by tu nebyli jiní hráči. Třeba někdy si s ním zahraju,“ přeje si Moja, o němž ještě uslyšíte. Hlavně ať kolena drží.